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Športna poteza Pogačarja, ki je zaznamovala Dirko po Franciji

Ljubljana, 09. 07. 2026 19.00 pred 13 urami 2 min branja 0

Avtor:
E.S.
Tadej Pogačar

Možgani, šport in poletni trendi morda na prvi pogled nimajo veliko skupnega. A prav vse te teme nas spremljajo v vsakdanjem življenju. Tokrat preverjamo, zakaj je skrb za kognitivno zdravje tako pomembna, spremljamo uspehe slovenskih športnikov in pokukamo med pričeske, ki bodo zaznamovale letošnje poletje.

Koliko pozornosti namenjamo svojim možganom?

O zdravju pogosto razmišljamo v povezavi s telesno pripravljenostjo, precej redkeje pa pozornost namenimo možganom. Prav ti imajo ključno vlogo pri kakovosti življenja in staranja, zato strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo na pomen skrbi za kognitivno zdravje.

Prav s tem namenom je v ljubljanskem Cityparku potekal poseben dogodek, na katerem so lahko obiskovalci brezplačno preverili svoj spomin, fokus in reakcijski čas. Takšne pobude pomagajo ozaveščati o pomenu redne skrbi za možgane in nas opominjajo, da lahko veliko za svoje zdravje naredimo že danes.

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Slovenski šport ima nove razloge za ponos

Veliko razlogov za ponos tudi tokrat prihaja iz sveta športa. Tadej Pogačar navdušuje že v prvem tednu Dirke po Franciji, kjer znova potrjuje, zakaj velja za enega najboljših kolesarjev na svetu. Pozornosti pa ni pritegnil le z vrhunskimi predstavami, temveč tudi s športno potezo, ko je eno izmed etapnih zmag prepustil moštvenemu kolegu Isaacu del Toru.

Za prihodnost slovenskega športa pa prav tako ni skrbi. Med mladimi talenti vse bolj izstopa tenisač Žiga Šeško, ki je osvojil mladinsko odprto prvenstvo Avstralije. Obiskali smo njegov matični klub in preverili, kje so se začeli prvi koraki njegove športne poti.

Kakšne pričeske bodo priljubljene to poletje?

Poletje vedno prinese tudi nove lepotne smernice. Če smo prejšnji teden preverjali modne trende, so tokrat v središču pozornosti pričeske. Se vračajo zelo kratki lasje, bodo prevladovali postopni rezi ali pa bodo priljubljeni nekoliko daljši in bolj sproščeni videzi?

Pogledali smo, kakšne pričeske bodo letos najbolj modne ter katere izbire združujejo urejen videz, praktičnost in udobje v vročih poletnih dneh.

Za podrobnejši vpogled v vse zgodbe si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Teden, ki je razveselil nagrajence

Seveda pa tudi tokrat ne gre brez nagrad. Teden je prinesel nove srečne izžrebance, med nagradami pa izstopa kovček, napolnjen s Sparovimi izdelki. A to je šele začetek, saj so na voljo tudi električno kolo in legendarna Vespa. To so nagrade, ki poleg uporabne vrednosti prinašajo tudi posebno izkušnjo.

Tokratni nagrajenci so:

- Nataša F. (vespa s polnim nahrbtnikom hrane)

- Bojana P. (električno kolo s polnim nahrbtnikom hrane)

Vsem iskrene čestitke!

Več informacij o nagradni igri in seznamu nagrajencev je na voljo na spletni strani nagradne igre.

Spar nagradna igra Tadej Pogačar Dirka po Franciji Žiga Šeško zdravje možganov Vse najboljše novice pričeske

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