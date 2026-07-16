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To ni več samo šport: Pogačar sprožil val, ki zajema vso Slovenijo

Ljubljana, 16. 07. 2026 19.00 pred 14 urami 2 min branja 0

Avtor:
M. A.
Tadej Pogačar

Naj za trenutek delo in skrbi odloži vsa Slovenija. Vse najboljše novice so tu. Tudi tokrat prinašajo zgodbe, ki povezujejo športne uspehe, slovensko znanje, trajnostne projekte in poletna druženja.

Tadej Pogačar znova navdušuje na Dirki po Franciji

Pred nami je nov teden in nova zmaga Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji. Slovenski kolesarski šampion nadaljuje izjemne predstave in je trdno v vodstvu tudi v skupnem seštevku. Vse kaže, da je na odlični poti do svoje pete zmage na sloviti francoski pentlji.

Njegovi uspehi pa niso pomembni le za športne navdušence, temveč vplivajo tudi na vse večje zanimanje za kolesarstvo pri nas. Vedno več ljudi se odloča za nakup koles, s tem pa raste tudi zanimanje za domače proizvajalce.

Slovenska kolesa, ustvarjena z znanjem in natančnostjo

Vrhunska kolesa ne nastajajo le v največjih svetovnih podjetjih, temveč tudi v Sloveniji. Obiskali smo podjetje Berk-Vehovar Kompoziti, kjer nastajajo butična kolesa slovenskega porekla. Preverili smo, kako poteka izdelava vrhunskega kolesa, koliko natančnosti zahteva vsak korak in zakaj so slovenski izdelki vse bolj cenjeni tudi med zahtevnejšimi kolesarji.

Gorenjska je bogatejša za pomembno pridobitev za kolesarje in vse, ki prisegajo na trajnostno mobilnost. Po dolgih letih je zaživela nova povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico. Približno 20 kilometrov dolga kolesarska pot povezuje dve najbolj prepoznavni slovenski turistični destinaciji ter predstavlja pomemben korak k varnejšemu in prijaznejšemu potovanju brez avtomobila.

Nova pot ne bo navdušila le domačinov, temveč tudi številne obiskovalce, ki želijo lepote Gorenjske raziskovati na bolj aktiven način.

Gasilske veselice ostajajo srce poletnih druženj

Poletje pa ni samo čas kolesarskih podvigov, ampak tudi čas druženj, dobre volje in gasilskih veselic. Te so že desetletja pomemben del slovenskega poletja, saj združujejo generacije in ustvarjajo nepozabne trenutke.

Obiskali smo gasilsko veselico v Iški Loki in preverili, kdo skrbi za pravo vzdušje, kaj obiskovalce vsako leto znova privabi ter zakaj te prireditve ostajajo med najbolj priljubljenimi poletnimi druženji.

Za podrobnejši vpogled v vse zgodbe si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Teden, ki je razveselil nagrajence

Tudi tokrat niso manjkale nagrade. Med srečnimi izžrebanci sta tokrat:

- Jovan M. (vespa s polnim nahrbtnikom hrane)

- Boško N. (električno kolo s polnim nahrbtnikom hrane)

Vsem iskrene čestitke!

Več informacij o nagradni igri in seznamu nagrajencev je na voljo na spletni strani nagradne igre.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Vse najboljše novice 16. oddaja

Športna poteza Pogačarja, ki je zaznamovala Dirko po Franciji

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