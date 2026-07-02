Vračajo se Vse najboljše novice: tokrat z idejami, ki polepšajo poletje

Poletje je tukaj in z njim prihajajo tudi novi trendi. Tokrat preverjamo, kaj bo letos v modi, katere barve in kroji bodo zaznamovali vroče dni, pa tudi, kaj bomo pili in kakšne pričeske bodo v ospredju. Pogledali smo si, kaj narekujejo svetovne modne piste.

Seveda pa se ob poletju vedno pojavi tudi vprašanje, kaj bomo pili. Tudi na področju osvežilnih napitkov se trendi nenehno spreminjajo. Tokrat raziskujemo, kateri brezalkoholni koktajli bodo zaznamovali poletje 2026, katere kombinacije okusov so trenutno najbolj priljubljene ter kako pripraviti pijače, ki niso le osvežilne, temveč tudi barvite in primerne za vse generacije.

Poletje vedno prinese tudi željo po bolj praktičnih pričeskah. Se vračajo zelo kratki rezi, bodo v ospredju postopno postriženi lasje ali pa nekoliko daljši, bolj sproščeni videzi? Tokrat smo preverili, kaj bo letos v trendu in kako izbrati pričesko, ki je hkrati urejena, udobna in primerna za vroče poletne dni.