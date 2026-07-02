Vračajo se Vse najboljše novice: tokrat z idejami, ki polepšajo poletje

Trendi, ki bodo zaznamovali letošnje poletje
Poletje je tukaj in z njim prihajajo tudi novi trendi. Tokrat preverjamo, kaj bo letos v modi, katere barve in kroji bodo zaznamovali vroče dni, pa tudi, kaj bomo pili in kakšne pričeske bodo v ospredju. Pogledali smo si, kaj narekujejo svetovne modne piste.
Seveda pa se ob poletju vedno pojavi tudi vprašanje, kaj bomo pili. Tudi na področju osvežilnih napitkov se trendi nenehno spreminjajo. Tokrat raziskujemo, kateri brezalkoholni koktajli bodo zaznamovali poletje 2026, katere kombinacije okusov so trenutno najbolj priljubljene ter kako pripraviti pijače, ki niso le osvežilne, temveč tudi barvite in primerne za vse generacije.
Poletje vedno prinese tudi željo po bolj praktičnih pričeskah. Se vračajo zelo kratki rezi, bodo v ospredju postopno postriženi lasje ali pa nekoliko daljši, bolj sproščeni videzi? Tokrat smo preverili, kaj bo letos v trendu in kako izbrati pričesko, ki je hkrati urejena, udobna in primerna za vroče poletne dni.
Namig za preživljanje sproščenih poletnih trenutkov
Kot že veste, v novi sezoni oddaje ob koncu vedno ponudimo tudi idejo za preživljanje prostega časa. Tokrat smo namesto turistične destinacije izbrali nekaj bolj umirjenega – knjigo. Poletje je idealen čas za branje, ko si lažje vzamemo trenutek zase in se prepustimo zgodbam. Prav zato smo poiskali navdih za prav posebno knjigo, ki lahko postane prijetna spremljevalka poletnih dni.
Za podrobnejši vpogled v vse teme si lahko ogledate celoten prispevek oddaje Vse najboljše novice spodaj.
Poletje prinaša tudi lepe nagrade
Seveda pa tudi tokrat ne gre brez nagrad, ki poskrbijo za dodatno veselje. Teden je prinesel nove srečne izžrebance, med nagradami pa izstopata električno kolo in legendarna vespa. To so nagrade, ki poleg uporabne vrednosti prinašajo tudi posebno izkušnjo.
Tokratni nagrajenci so:
- Juan A. (električno kolo s polnim nahrbtnikom hrane)
- Matej S. (vespa s polnim nahrbtnikom hrane)
Več nagrajencev pa na https://spar35let.si/.
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