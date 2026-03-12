Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Vse najboljše novice

Vse najboljše novice so tu: športne zmage, podarjeno cvetje in nagrade za gledalce

Ljubljana, 12. 03. 2026 19.00 pred 14 urami 1 min branja 0

Avtor:
M. A.
Vse najboljše novice

Premiera oddaje Vse najboljše novice je pokazala, da Slovenija skriva nešteto zgodb, ki ogrejejo srce in nas nasmejijo. V prvi oddaji smo spremljali športne uspehe, prizadevanja lokalnih skupnosti, svetovni harmonikarski rekord in prijazne geste, ki spreminjajo vsakdan.

Dobre novice, ki ogrejejo srce

Nika Prevc in Domen Prevc sta že pred koncem sezone osvojila veliki kristalni globus, medtem ko je Tadej Pogačar z zmago na dirki Strade Bianche sedmo sezono zapored začel z zmago in ostaja številka ena na svetovni kolesarski lestvici.

Slovenija pa poleg vrhunskih športnikov izstopa tudi po organizaciji dogodkov, saj je bil smučarski pokal Pokal Vitranc v Kranjski Gori uspešno izpeljan zahvaljujoč več kot 550 predanim sodelavcem.

Aleksander pa je v oddaji obiskal tudi prav posebno cvetličarno, ki je na 8. marec, dan žena, obratovala tudi v nedeljo. Rešila je tudi tiste, ki so na ta dan morda pozabili, in spomnila na dejstvo, da lahko že majhne geste prijaznosti naredijo velik vtis.

Preberi še Nova oddaja, ki dokazuje, da je dobrega več, kot si mislite

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Prvi nagrajenci so izžrebani!

Poleg zgodb, ki ogrejejo srce, je del oddaje tudi nagradna igra, ki gledalcem prinaša še dodaten razlog za veselje. V prvem žrebanju so bili med drugim nagrajeni:

- Saša P. (Nagrada: 3.500 €)

- Bogomila G. (Nagrada: 350 €)

- Aldijana T. (Nagrada: 350 €)

- Martina G. (Nagrada: 350 €)

Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni v oddaji in na spletni strani nagradne igre.

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Vse najboljše novice pozitivne novice Slovenija Pokal Vitranc 2026 Domen Prevc Kristalni globus harmonika rekord Golica nagradna igra SPAR 8. marec

Pozabil je na 8. marec, nato ga je v Tivoliju rešila nepričakovana 'cvetličarna'

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"
Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"
vizita
Portal
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Zakaj nekateri lažje shujšajo in imajo več energije
Zakaj nekateri lažje shujšajo in imajo več energije
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Ta zvezda je starejša od vesolja
Ta zvezda je starejša od vesolja
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
dominvrt
Portal
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
okusno
Portal
Viralna 'retinol' solata, ki je obnorela družbena omrežja
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564