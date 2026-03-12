Vse najboljše novice so tu: športne zmage, podarjeno cvetje in nagrade za gledalce

Nika Prevc in Domen Prevc sta že pred koncem sezone osvojila veliki kristalni globus, medtem ko je Tadej Pogačar z zmago na dirki Strade Bianche sedmo sezono zapored začel z zmago in ostaja številka ena na svetovni kolesarski lestvici.

Slovenija pa poleg vrhunskih športnikov izstopa tudi po organizaciji dogodkov, saj je bil smučarski pokal Pokal Vitranc v Kranjski Gori uspešno izpeljan zahvaljujoč več kot 550 predanim sodelavcem.

Aleksander pa je v oddaji obiskal tudi prav posebno cvetličarno, ki je na 8. marec, dan žena, obratovala tudi v nedeljo. Rešila je tudi tiste, ki so na ta dan morda pozabili, in spomnila na dejstvo, da lahko že majhne geste prijaznosti naredijo velik vtis.