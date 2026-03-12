Vse najboljše novice so tu: športne zmage, podarjeno cvetje in nagrade za gledalce

Dobre novice, ki ogrejejo srce
Nika Prevc in Domen Prevc sta že pred koncem sezone osvojila veliki kristalni globus, medtem ko je Tadej Pogačar z zmago na dirki Strade Bianche sedmo sezono zapored začel z zmago in ostaja številka ena na svetovni kolesarski lestvici.
Slovenija pa poleg vrhunskih športnikov izstopa tudi po organizaciji dogodkov, saj je bil smučarski pokal Pokal Vitranc v Kranjski Gori uspešno izpeljan zahvaljujoč več kot 550 predanim sodelavcem.
Aleksander pa je v oddaji obiskal tudi prav posebno cvetličarno, ki je na 8. marec, dan žena, obratovala tudi v nedeljo. Rešila je tudi tiste, ki so na ta dan morda pozabili, in spomnila na dejstvo, da lahko že majhne geste prijaznosti naredijo velik vtis.
Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.
Prvi nagrajenci so izžrebani!
Poleg zgodb, ki ogrejejo srce, je del oddaje tudi nagradna igra, ki gledalcem prinaša še dodaten razlog za veselje. V prvem žrebanju so bili med drugim nagrajeni:
- Saša P. (Nagrada: 3.500 €)
- Bogomila G. (Nagrada: 350 €)
- Aldijana T. (Nagrada: 350 €)
- Martina G. (Nagrada: 350 €)
Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni v oddaji in na spletni strani nagradne igre.
