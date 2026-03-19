Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Vse najboljše novice

Slovenci presenetili svet: zgodbe uspeha, ki jih (še) ne poznate!

Ljubljana, 19. 03. 2026 19.00 pred 14 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Č
Vse najboljše novice 2. oddaja

Oddaja Vse najboljše novice je že drugi teden zaporedoma pokazala, da Slovenija skriva kup pozitivnih zgodb, ki ogrejejo srce in rišejo nasmehe. Tokrat vas popelje od športne evforije na Jesenicah do gospodarskih presežkov, svežih turističnih rešitev in, za mnoge, najlepše novice tedna: prihoda pomladi.

Še ena doza pozitivnih novic

Na Jesenicah je ta teden završalo od ponosa. Ob vrnitvi iz največjega športnega dogodka so domačini pripravili pravi športni praznik, posvečen dvema izjemnima paraolimpijcema. Mesto je dokazalo, da srčnost in podporo znamo Slovenci izkazati na najlepši možen način z množičnim sprejemom, aplavzi in nepozabnim vzdušjem.

V oddaji je pokazano, da se lahko Slovenci na posameznih gospodarskih področjih kosajo z najboljšimi na svetu. Predstavljeni so primeri, kjer domače znanje in inovacije dosegajo najvišje mednarodne standarde ter dokazujejo, da so slovenske rešitve pogosto korak pred konkurenco.

Bled je destinacija, kamor se skoraj vsi pripeljemo, medtem ko so domačini tja večinoma pešačili. Zdaj pa je napočil čas za spremembo: uvedli so brezplačni prevoz na klic, namenjen prav prebivalcem.

In za mnoge najlepša novica: že nekaj ur po oddaji se tudi uradno začne pomlad. Vprašanje, ki si ga zastavljamo vsi: se s tem poslavljamo od nizkih temperatur in snega? Odgovor boste izvedeli v oddaji, kjer bomo pogledali, kaj prinaša novo sezonsko poglavje.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Preberi še Vse najboljše novice so tu: športne zmage, podarjeno cvetje in nagrade za gledalce

Nagrajenci so ponovno tu!

Poleg zgodb, ki ogrejejo srce, je del oddaje tudi nagradna igra, ki gledalcem prinaša še dodaten razlog za veselje. Med tokratnimi nagrajenci so:

- Jasmina R. (Nagrada: 3500 €)

- Marjan K. (Nagrada: 350 €)

- Tjaša O. (Nagrada: 350 €)

- Marjan K. (Nagrada: 350 €)

Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni na spletni strani nagradne igre.

Preberi še Pozabil je na 8. marec, nato ga je v Tivoliju rešila nepričakovana 'cvetličarna'

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Vse najboljše novice spar nagradna igra spar 35 pomlad paraolimpijci jesenice bled brezplačni prevoz

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
