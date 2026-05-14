Želje se uresničujejo, zgodbe navdihujejo in padel je tudi veliki dobitek!

Ko se izpolnijo dolgoletne želje
Tokratna oddaja prinaša prav poseben trenutek – čas, ko se želje uresničujejo. Eno takšnih so doživele tudi dame iz DSO Bežigrad, ki so se odpravile na koncert ene največjih glasbenih senzacij Balkana, Jakova Jozinovića, v ljubljanske Stožice.
Svoje sanje danes živi tudi Jožefa Andrejč, nekdanja učiteljica razrednega pouka. Ob odhodu v pokoj si ni zaželela ure ali klasičnega darila – izbrala je akrilne barve in platno.
Veliko veselja pa je v minulih tednih prinesla tudi Sparova nagradna igra. Obiskali smo prvo nagrajenko Ivo, ki je že doživela svoj srečni trenutek – in dokazala, da se sreča res lahko nasmehne vsakomur.
Za podrobnejši vpogled v vse zgodbe si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.
Nagrajenci 10. žrebanja
- Teja Z. (nagrada: 3.500€)
- Tanja T. ( nagrada: 350 €)
- Lidija Ž. P. (nagrada: 350 € )
- Romanca A. (nagrada: 350 €)
Ja, prišli smo do trenutka, ki smo ga vsi čakali - ne le danes ampak kar deset tednov
Čas je, da dobimo zmagovalca, ki bo postal bogatejši za neverjetnih 35 tisoč evrov na Spar darilni kartici. To pomeni ogromno nakupov ... ali pa prvič občutek, da s police lahko vzameš, kar želiš, brez pogleda na ceno.
Pa poglejmo, kdo je tisti srečnež, ki bo danes domov odšel z nagrado v vrednosti 35 tisoč evrov.
- Srečna dobitnica je Anja M.
