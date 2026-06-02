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WFC 30 v Hali Tivoli: Frlic napada naslov, Erko Jun v povratnem dvoboju

Ljubljana, 02. 06. 2026 13.27 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
B.S.
WFC 30

WFC 30 bo 6. junija 2026 v Hali Tivoli eden največjih borilnih večerov leta v Sloveniji. V ospredju bosta dva dvoboja za naslov prvaka organizacije Brave, neporaženi slovenski težkaš Miha Frlic, vrnitev Erka Juna, povratni obračun Davida Forsterja in Amila Tutića ter nastopa zakoncev Drnovšek. Prenos borilnega spektakla bo v živo na VOYO.

Kaj prinaša WFC 30?

Dogodek WFC 30 bo v Ljubljano pripeljal kombinacijo domačih adutov, mednarodnih imen in dvobojev z visokim vložkom. Glavna zgodba večera bo boj Mihe Frlica za šampionski pas težke kategorije organizacije Brave, v igri pa bo tudi naslov v poltežki kategoriji, za katerega se bosta pomerila Erko Jun in Mohamed Maalem.

WFC 30 si oglejte v živo na VOYO v soboto, 6. junija, ob 20.00.

Za slovenske ljubitelje MMA bo dogodek zanimiv tudi zato, ker ne gre le za en vrhunec večera. Na sporedu so borbe z različnimi zgodbami: neporaženi izzivalec, aktualni prvak, povratni dvoboj z odprtimi računi, vrnitev znanega imena in možnost, da zakonca Drnovšek dosežeta nekaj, kar v MMA zgodovini še ni uspelo nikomur.

Pregled glavnih borb večera

Miha Frlic: neporaženi Slovenec pred največjo priložnostjo kariere

Miha Frlic
Miha Frlic
FOTO: Damjan Žibert

Miha Frlic bo WFC 30 dočakal z nizom sedmih zaporednih zmag. Februarja je na Brave CF 104 že v prvi rundi premagal Samuela Di Guarda, zdaj pa ga čaka boj za šampionski pas težke kategorije proti Pavlu Dailidku.

Frlicev nasprotnik ni naključen prvak. Pavel Dailidko je prav tako v nizu sedmih zaporednih zmag, pas pa je osvojil septembra 2024 v Tivoliju. Nato ga je uspešno ubranil proti Odieju Delaneyju in Gregoryju Robinetu, vse tri omenjene dvoboje pa končal predčasno.

To je dvoboj z močnim športnim nabojem, saj se neporaženi slovenski izzivalec podaja v obračun s prvakom, ki je svojo kakovost v Tivoliju že potrdil. Za Frlica je to priložnost, da pred domačim občinstvom naredi največji korak kariere.

Erko Jun in Mohamed Maalem: povratni obračun za pas

Erko Jun
Erko Jun
FOTO: Damjan Žibert

Drugi veliki naslovni dvoboj večera bo pripadel poltežki kategoriji. Erko Jun se bo znova pomeril z Mohamedom Maalemom, s katerim se je prvič srečal aprila 2024. Takrat je slavil izkušeni borec iz Bosne in Hercegovine.

Jun je šampionski pas v poltežki kategoriji nato osvojil septembra istega leta, ko je bil boljši od Alexandra Wesnerja. Njegov zadnji MMA dvoboj pa se ni končal po željah, saj ga je v srednji kategoriji v prvi rundi premagal Mohammad Fakhreddine.

Dvoboj z Maalemom je zato več kot le boj za naslov, saj predstavlja tudi povratni obračun in priložnost, da superzvezdnik Erko Jun v Ljubljani še enkrat dokaže, da sodi v vrh poltežke kategorije.

Forster proti Tutiću: neporavnani računi po prvem dvoboju

Eden najbolj zanimivih obračunov večera bo povratna borba Davida Forsterja in Amila Tutića. Njuna prva borba novembra lani je prinesla veliko napetosti že pred dogodkom, v kletki pa se je končala s soglasno sodniško odločitvijo v korist Forsterja.

Prvi obračun je zaznamovalo več spornih trenutkov. Tutiću so sodniki odvzeli točko zaradi nedovoljenega udarca v zatilje, pozneje pa še eno, ko se je po koncu druge runde zagnal v Forsterja. Slovenec je dvoboj nato pripeljal do sodniške odločitve in zmagal.

Povratna borba zato ni zanimiva samo zaradi športnega izida, ampak tudi zaradi zgodbe, ki se je odprla že v prvem srečanju. Forster želi potrditi zmago, Tutić pa dobiva novo priložnost, da popravi vtis in obrne razmerje.

Zakonca Drnovšek lahko spišeta zgodovino

Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar
Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar
FOTO: WFC

Posebno zgodbo WFC 30 prinašata Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar. V MMA se namreč še ni zgodilo, da bi zakonca na istem dogodku oba vknjižila zmagi, čeprav so se pari v velikih svetovnih organizacijah že borili na isti večer.

Maja je novembra lani debitirala v MMA kletki le 10 mesecev po porodu in prišla do zmage. Domenova borba se je takrat končala brez zmagovalca, saj ga je nasprotnik s prstom zbodel v oko, zaradi česar ni mogel nadaljevati dvoboja. Tokrat imata oba novo priložnost, da skupaj dosežeta nekaj zgodovinskega.

Maja Drnovšek Povšnar ima za seboj bogato ozadje v brazilskem jiu-jitsuju, kjer je bila svetovna in evropska prvakinja. Pred drugo MMA borbo poudarja, da je po debiju napredovala in da ve, kaj lahko pričakuje, Domen pa izpostavlja domače okolje, poln Tivoli in dejstvo, da se je doma lepše boriti.

Monika Kučinič pred nevarno rusko preizkušnjo

Na WFC 30 bo slovenske barve zastopala tudi Monika Kučinič, ki jo čaka obračun z vselej nevarno Rusinjo Marino Merčuk. Dvoboj bo zanimiv predvsem zaradi vprašanja, kako se bo slovenska borka znašla proti nasprotnici, ki prihaja iz borilno zelo zahtevnega okolja in v kletko praviloma prinaša agresiven, nepopustljiv slog.

Za Kučiničevo je to priložnost, da se na velikem odru Hale Tivoli predstavi domačemu občinstvu in doda pomemben slovenski poudarek večeru, ki bo že tako poln borb z visokim vložkom.

Zakaj bo Tivoli pomemben del spektakla?

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WFC 30 ne bo le še en borilni dogodek na koledarju. Hala Tivoli ima za slovenske MMA večere posebno težo, saj domači borci tam praviloma dobijo glasno podporo občinstva. Domen Drnovšek je izpostavil, da je na WFC dogodkih Tivoli vedno poln in da "grmi", kar za borce pomeni dodatno energijo, a tudi pritisk.

Zanimivo je tudi, da je Dailidko svoj pas osvojil prav v Tivoliju septembra 2024. Tokrat se vrača v isto dvorano, vendar na drugi strani kletke stoji neporaženi slovenski izzivalec Frlic, kar glavnemu dvoboju daje še močnejši lokalni naboj.

Kje gledati WFC 30 v živo?

WFC 30 si oglejte v živo na VOYO v soboto, 6. junija, ob 20.00.

Dogodek bo potekal v ljubljanski Hali Tivoli, v središču večera pa bosta dva dvoboja za naslov prvaka, slovenski nastopi in zgodbe, ki lahko pomembno zaznamujejo regionalno MMA sceno. Za vse, ki ne bodo v dvorani, bo VOYO omogočil spremljanje celotnega borilnega spektakla – od uvodnih slovenskih nastopov do glavnih dvobojev za šampionski pas.

Vklopite VOYO in spremljajte WFC 30, kjer se bodo v kletki prepletli rivalstva, visoki vložki in boj za naslov prvaka od prvega gonga naprej.

Razlagalnik

WFC 30 bo potekal 6. junija 2026 v Hali Tivoli v Ljubljani. Dogodek bo eden največjih slovenskih borilnih večerov leta, saj prinaša dva dvoboja za naslov prvaka organizacije Brave.

Prenos borilnega spektakla WFC 30 bo v živo na VOYO v soboto, 6. junija, ob 20.00. Posnetke vseh obračunov pa si lahko ogledate tudi kasneje na VOYO.

V glavni borbi večera se bosta za šampionski pas težke kategorije organizacije Brave pomerila Miha Frlic in Pavel Dailidko. Frlic v borbo vstopa neporažen, Dailidko pa je aktualni prvak z nizom sedmih zaporednih zmag.

Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek lahko postaneta zakonca, ki bi na istem MMA dogodku oba vknjižila zmago, kar se v MMA zgodovini še ni zgodilo. Maja je novembra lani zmagala v svojem MMA debiju, Domenova borba pa se je takrat končala brez zmagovalca zaradi poškodbe očesa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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WFC 30 HALA TIVOLI Miha Frlic Erko Jun Amil Tutić Domen Drnovšek Maja Drnovšek Povšnar Monika Kučinič
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