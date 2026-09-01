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Otok ljubezni Adria

Z odgovorom presenetila: kaj bo Dragana spakirala v svoje kovčke?

Ljubljana, 01. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Dragana Mićalović

Dragana Mićalović, ki vstopa v čevlje voditeljice ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria, nam je razkrila, kaj bo s seboj vzela na snemanje težko pričakovane ljubezenske avanture. V smehu je priznala, da upa, da bosta dva kovčka dovolj za vse, kar jo čaka.

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Kaj bo Dragana Mićalović spakirala v svoje kovčke, s katerimi se bo odpravila na lokacijo snemanja ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria? Srbska igralka je z odgovorom presenetila.

Dragana Mićalović
Dragana Mićalović
FOTO: POP TV

Naši medijski hiši je zaupala: "Spakirala bom svoje življenje. Naučena iz izkušenj, ko nikoli ne veš, kaj in kje boš v življenju potreboval in glede na to, da gremo za dva meseca, bo dobro, če se mi uspe spakirati v dva velika kovčka," je v smehu priznala.

"Predvsem pa bom pod številko ena s seboj vzela sebe. Prepustila se bom otoku in uživanju ter delu na morju," je dodala voditeljica težko pričakovane ljubezenske avanture, ki jeseni prihaja na VOYO. Zaupala nam je, da je prepričana, "da je življenje vsakomur dalo neko pot, morda do njihove sreče, tako da morda moja sreča tudi ostane tam. Potem pa to, kaj je bilo v kovčkih, sploh ni več pomembno."

Otok ljubezni Adria – to jesen na VOYO!

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