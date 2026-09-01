Z odgovorom presenetila: kaj bo Dragana spakirala v svoje kovčke?

Naši medijski hiši je zaupala: "Spakirala bom svoje življenje. Naučena iz izkušenj, ko nikoli ne veš, kaj in kje boš v življenju potreboval in glede na to, da gremo za dva meseca, bo dobro, če se mi uspe spakirati v dva velika kovčka," je v smehu priznala.

"Predvsem pa bom pod številko ena s seboj vzela sebe. Prepustila se bom otoku in uživanju ter delu na morju," je dodala voditeljica težko pričakovane ljubezenske avanture, ki jeseni prihaja na VOYO. Zaupala nam je, da je prepričana, "da je življenje vsakomur dalo neko pot, morda do njihove sreče, tako da morda moja sreča tudi ostane tam. Potem pa to, kaj je bilo v kovčkih, sploh ni več pomembno."