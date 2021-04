Z vrhunskim kuhanjem do lažje šolske torbe

Sošolki, sosedi, najboljši prijateljici ter navihan tekmovalni par Inja Slatinšek in Živa Esih, ki prihajata iz Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, smo lahko spremljali v tretji oddaji šova Mali šef Slovenije, v kateri sta tudi slavili zmago z odlično pripravljenim krožnikom, ki je navdušil sodnike. Še ju bomo lahko spremljali, a do takrat preverite, kakšne želje imata za šolo, ki jih bodo uresničili tudi s pomočjo sredstev, ki jih podarja Mercator.

Inja in Živa se poznata že od 5. leta, imata kar nekaj skupnih stvari, a, kot pravita, ju k sreči ne zanimajo isti fantje. Njun recept za uspeh, da bosta s čim višjo uvrstitvijo šoli, OŠ Mihe Pintarja Toleda, prinesli čim višji znesek sredstev, ki jih podarja Mercator, je: "Da lahko zmagava, morava dobro kuhati, pa smešni morava biti."Vse kaže na to, da je njun recept pravi in ju lahko pripelje vse do zmage. To sta dokazali že v tretji oddaji, v kateri sta pripravili kuhano govedino v marelični omaki z zelenim jabolkom, krhki zavitek iz govnača z ementalerjem in suho klobaso, ta krožnik je prepričal sodnike in tako sta premagali svoj nasprotni par.

'Naša šola nujno potrebuje omarice' Tako kot vsi tekmovalci se tudi Inja in Živa borita v imenu svojih sošolcev, sedanje in bodoče generacije učencev, ki bodo obiskovali osnovno šolo v Velenju. Pravita, da njuna šola nujno potrebuje omarice in prav to jima daje motivacijo, da prikuhata čim višjo uvrstitev. Predstavniki OŠ Mihe Pintarja Toleda podpirajo željo svojih učenk: "Ob zmagi, oz. morebitni zmagi bomo upoštevali želje obeh šefinj in za šolo kupili garderobne omarice za višjo stopnjo, šefinjama pa bosta seveda dodeljeni omarici št. 67 in 68, ki si ju želita." Dali so jima dobro motivacijo za zmago, dobili bosta točno tisto številko omarice, ki si jo najbolj želita. "Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda absolutno daje podporo našima 'malima šefinjama' že zaradi tega, ker kot šola sledimo viziji 'Skupaj s starši skrbimo za osebnostno rast učencev v spodbudnem učnem okolju'," so še dodali predstavniki. Strinjajo se, da je sodelovanje v oddaji posebna izkušnja ali kot pravijo "doživetje oddaje Mali šef je nepozabna šola za življenje". Glasujte in pomagajte šolam do čim višjih sredstev Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije na POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef prejmete na računu kodo za glasovanje. Z njo namalisef.mercator.siglasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Glasovanje poteka od 8. 3. do 10. 5. 2021.

icon-expand OŠ Mihe Pintarja Toleda FOTO: arhiv šole

Uravnotežena torba za uravnoteženo odraščanje Šolske omarice so odlična želja, saj bodo poskrbele, da otroci domov ne bodo več odhajali s težkimi torbami, prav tako pa bodo učenci na višji stopnji med in po uri lahko v omarice shranili nepotrebne učbenike. Z omaricami bodo učenci lahko skrbeli, da bo njihova torba ves čas uravnotežena in tako manj škodljiva za hrbtenico. Pravilna drža, ki jo lahko ovira tudi težka torba, je pomembna v procesu odraščanja in v kasnejšem življenju otrok ter mladostnikov. Potegujte se z vašimi otroki za kuharski tečaj z Michelinovim šefom Urošem Štefelinom Partner kuharskega šova Mali šef Slovenije je Mercator, ki je letos poskrbel tudi za to, da boste lahko gledalci doma s svojimi otroki osvajali nove kuharske spretnosti in preživljali kakovosten skupni čas. Prijavite se in na dom boste prejeli "Vsakdo je lahko Mali šef" začetniški paket. Nato skuhajte jed iz tedenske oddaje Mali šef, pošljite fotografijo in sodelujte v nagradnem žrebanju za številne nagrade. Če v času trajanja šova skuhate več kot pet receptov in pošljete njihove fotografije, se potegujete za glavno nagrado – kuharski tečaj z Michelinovim šefom Urošem Štefelinom.

icon-expand Partner kuharskega šova Mali šef Slovenije je Mercator. FOTO: Arhiv naročnika