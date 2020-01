Za Sanjskega moškega Hrvaške se bo borila pevka s Talentov

No, zdaj, leto kasneje, se je Nuša odločila, da bo skušala osvojiti najbolj seksi moškega na Hrvaškem, Mija Matića , ki v šovu Sanjski moški išče žensko svojega življenja. Kako ji bo uspelo? Spremljajte POP TV od 6. januarja naprej, ko bo na sporedu Sanjski moški Hrvaške, v katerem bo tudi Nuša. Mija in njegove zmenkarije z dekleti boste lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Kdo je Mija Matić?

27-letni Mija se je rodil v Ljubljani, odraščal pa v Sisku. Dela kot osebni trener, poleg tega pa je hrvaški prvak v bodybuildingu. Je tudi gasilec, kolumnist in model. Že s 15. leti se je preselil v Zagreb, saj je vedel, da bo le tam lahko uspel tako, kot si želi. Kot najstnik je igral nogomet v nogometnih klubih Zagreb in Slaven Belupo. A žal je nogometna kariera pri 18. letih splavala po vodi zaradi hude poškodbe. "Treniral sem karate, gimnastiko in nogomet, ki je bil moja največja ljubezen. Ko sem zaradi poškodbe moral nehati trenirati nogomet, me je to zelo prizadelo. Takrat sem se vpisla v šolo za gasilce, ker nisem želel biti odvisen od svojih staršev. Takrat sem začel tudi zelo intenzivno trenirati v fitnesu in tako sem prišel do bodybuildinga. Takrat sem prišel tudi so trenutne službe - postal sem osebni trener," je povedal 27-letnik, ki redno skrbi, da ima življenje v svojih rokah. Svoja razmišljanja o ljubezni in življenju je delil tudi v enem od hrvaških časopisov v svoji kolumni.

"Bil sem že zaljubljen in ni lepšega občutka od tega. Zdaj sem pripravljen za novo ljubezen. Še vedno se mi zdi noro, da sem del tega, a prišel je čas, da oblečem obleko in tudi uradno postanem Sanjski moški," je povedal Mija za hrvaški RTL pred začetkom sezone, v kateri se bo za njegovo srce potegovala tudi naša Nuša Rojs.