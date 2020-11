Začel se je finale kuharskega šova MasterChef Slovenija

Glavne jedi že nastajajo. Sodniki pa pričakujejo veliko. Trije finalisti so predali svoje predjedi in se posvetiti glavnim jedem. Kaja J. je obljubila pečen srnin hrbet. Občutek ima, da ji gre super in da naloge tečejo gladko naprej. Obljubila je, da bodo dodatki 'sekali'. Žan je štartal s fokusom, ne skrbi ga, da bi glavna jed zanihala navzdol. Steak bo popekel in dodal malo gorčice. Njegova vizija je, da bi dal na krožnik neko 'grmovje', Luka si od tega veliko obeta. Kaja B. bo pripravila pečeno račko s kremo rdeče pese in robid. Sledi pa tudi element presenečenja - čokoladna omaka.