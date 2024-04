Zadnja oddaja sedme sezone Delovne akcije: Z družinami ostajamo v stiku

Tudi letošnja sezona je postregla s številnimi čustvenimi trenutki, ki gledalcev pred ekrani ne pustijo ravnodušnih. Kako pa se s tem spoprijema voditeljica? "Vsako leto, iz sezone v sezone, sem boljša v tem. V prvi sezoni sem še mesece po snemanju za sabo nosila te zgodbe in imela kar težave s tem. Zdaj pa sem se naučila, kako v resnici predelati to in kako z distanco vse skupaj početi, a biti hkrati dovolj empatična in zavzeta. Si pa želim, da bi imela vsaka družina mojo stoodstotno pozornost," je povedala.