Zafari: čudovita risanka, ob kateri otroci vzljubijo drugačnost

Dobrodošli v najbolj pisanem kotičku narave!

Zafari FOTO: VOYO

Živjo! Naj se najprej predstavim. Sem Zumba, radoveden, vesel in včasih malo zaletav slonček. Rad raziskujem, se učim in odkrivam nove stvari. Včasih naredim napako, včasih česa ne razumem, ampak se vedno trudim biti dober prijatelj. Verjetno ste opazili, da nisem čisto navaden slonček. Imam namreč zebraste črte. Se pravi, da sem slonček z zebrastimi črtami. Morda malce nenavadno, a verjemite, tudi zelo zabavno, če smo odprtega duha in sprejemamo drugačnost. Moje črte me delajo posebnega, moje srce pa me vodi skozi dogodivščine. Če vidim prijatelja v težavah, mu pomagam. Če česa ne vem, vprašam. Če me je strah, poskusim zbrati pogum. Če kdo misli, da je drugačnost nekaj slabega, mu pokažem, da lahko prav zaradi drugačnosti zasijemo. Moja dežela je Zafari in tu prebivamo tisti, ki smo malo drugačni. Tu ni pomembno, ali imaš črte, pike, puh, perje, rogove, dolgo uho, velik rilec ali čisto poseben značaj. Pomembno je, da si to, kar si, in pomembno je, da so naša srca čista. In prav to je največja pustolovščina!

Kjer posebnosti niso napaka, ampak čarovnija narave

V Zafariju živimo živali, ki smo na prvi pogled malo drugačne. Jaz sem slonček z zebrastimi črtami. Moj prijatelj je lahko malo puhast, drugi malce počasen, tretji zelo glasen, četrti pa tako poseben, da ga je treba pogledati dvakrat. Ampak pri nas drugačnost nikoli ni razlog za posmeh. Pri nas je drugačnost razlog za radovednost. Zakaj sem drugačen? Ne vem, a Zafari me uči, da nas posebnosti delajo zanimive. Moje črte niso nekaj, kar bi moral skrivati, saj so del mene. Tako kot so pri drugih živalih posebni njihov videz, njihove navade, njihove sposobnosti ali njihov način razmišljanja. Otroci ob gledanju naših dogodivščin spoznajo, da narava ni enobarvna. Narava je velika, živahna, malo hecna in čisto zares čudovita v vsej svoji pisani pestrosti.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Zafari VOYO

Zafari VOYO

Zafari VOYO

Zafari VOYO

Zafari VOYO

Zafari VOYO

Zafari VOYO













Spoznajte moje prijatelje iz Zafarija

V Zafariju nikoli nisem sam. Z mano so prijatelji, ki so vsak po svoje posebni. Vinči je moj zabavni prijatelj, ki ima rad šale, igro in malo nagajivosti. Je nartničar, to je nekakšna polopica. Njegova posebnost ni toliko v videzu, ampak v tem, kako razigran, šaljiv in nagajiv je. Z njim ni nikoli dolgčas, čeprav včasih zakuha kakšno zmedo. Poki je žirafji samec s pavjimi peresi. Je visok, eleganten in tako opazen, da ga res težko spregledaš. Je poseben, malo samosvoj in ima svoj slog, s katerim nas vedno znova spomni, da ni treba biti kot vsi drugi, da bi bil odličen prijatelj.

Kata je pajkasta opica s papagajevimi peresi, zato je njen svet še posebej barvit, ustvarjalen in poln domišljije. Ima umetniško dušo, svet vidi v barvah, oblikah in občutkih ter nas uči, da je tudi domišljija pomemben del raziskovanja. Antonio je lev z rožnatim videzom flaminga, zato je na prvi pogled veliko nežnejši in bolj puhast, kot bi pričakovali od leva. Je občutljiv in včasih malo godrnjav, a ima v sebi veliko več nežnosti, kot bi kdo mislil na prvi pogled. Babatu je opica mandril in ima pingvinja peresa. Je moder in miren vodja našega pisanega Zafarija. Njegova posebnost ni samo nenavaden videz, ampak tudi to, da zna poslušati, učiti in pomagati, kadar se znajdemo pred vprašanjem, ki je večje od nas. Renalda je črna nosoroginja s kožuhom opice mandril, zato je videti močna, posebna in zelo opazna. Je odločna, včasih glasna in šefovska, a ima tudi čustva, želje in skrivnosti, zaradi katerih jo bolje razumemo. To je le nekaj od mojih dragih prijateljev, ki zaznamujemo življenje v Zafariju. Seveda pa so tu še številni drugi posebneži, ki poskrbijo, da je Zafari vedno poln smeha, presenečenj in novih lekcij. Meni moji prijatelji pošteno popestrijo vsak dan.

Zafari FOTO: VOYO

Vsaka epizoda je nova lekcija o prijateljstvu

V 2. sezoni nas čakajo nove zgodbe, v katerih se učimo, kako pomembno je poslušati druge, priznati napako, pomagati prijatelju in sprejeti nekoga, ki razmišlja drugače kot mi. Včasih se skregamo, včasih koga narobe razumemo, včasih mislimo, da je nekdo čuden, potem pa ugotovimo, da je samo poseben na svoj način. To je zelo pomembno. Otroci skozi zgodbe vidijo, da prijaznost ni dolgočasna. Da pogum ni samo za največje in najglasnejše. Da lahko tudi najmanjši prijatelj naredi veliko stvar. Drugačnost ni nekaj, česar se moramo bati, ampak nekaj, kar lahko naredi svet lepši.

Radovednost je najboljša pustolovska oprema

Če bi me vprašali, kaj mora imeti vsak mali raziskovalec, bi rekel: odprte oči, velika ušesa in še večja vprašanja v glavi. Zakaj ima nekdo črte? Zakaj je nekdo bolj počasen? Zakaj je nekdo sramežljiv? Zakaj nekdo potrebuje več časa, da pove, kaj čuti? V Zafariju se učimo, da odgovori niso vedno takoj na dlani. Včasih moraš opazovati, včasih poslušati, včasih vprašati in včasih samo sprejeti, da je nekdo drugačen, tudi če ga še ne razumeš popolnoma.

Zakaj otroci obožujejo risanko Zafari?

Ker je pisana, igriva in polna živali, ki niso kot vse druge. Ker so zgodbe zabavne, liki prikupni, zapleti pa dovolj preprosti, da jim otroci zlahka sledijo. Vsaka epizoda prinese novo dogodivščino, novo vprašanje in nov razlog za smeh. Otroci ob gledanju raziskujejo živalski svet, se učijo o prijateljstvu in se mimogrede spomnijo, da je čisto v redu, če niso enaki kot vsi ostali. Pravzaprav je to lahko nekaj najboljšega!

Zakaj so tudi starši navdušeni nad risanko?

Zafari FOTO: VOYO

Ker Zafari ni samo risanka z ljubkimi živalmi. Je zgodba o sprejemanju, empatiji, sodelovanju in samozavesti. Otroku na preprost način pokaže, da ni treba biti popoln, da si vreden ljubezni in prijateljstva. Gre za risanko, ki otroka ne le zabava, ampak mu pomaga razumeti svet okoli sebe. In včasih tudi samega sebe. Da otroci z lahkoto razumejo sporočilo risanke, je risanka sinhronizirana v slovenščino, tako kot vse risanke, ki jih najdeš na VOYO in OTO.

Pripravite oči, ušesa in srce

V Zafariju se vedno nekaj dogaja. Nekdo potrebuje pomoč. Nekdo se nekaj novega nauči. Nekdo ugotovi, da je drugačnost lahko najlepši del njega. Pridi in si oglej, zakaj so naše posebnosti razlog za veselje. Z odprtimi rokami te vabim v svoj pisani svet. Zdaj si na vrsti ti!