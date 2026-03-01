Naslovnica
Peka Modrijanov in Petra Prevca pošteno nasmejala znane Slovence

Ljubljana, 01. 03. 2026 17.30 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Na žaru

Lado Bizovičar je ponovno prižgal svoj sloviti žar. V dveh zabavnih večerih na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču je tokrat v središče pozornosti postavil Petra Prevca in Modrijane, ki so si jih s šalami na njihov račun privoščili številni znani obrazi in celo družinski člani.

V petek zvečer je Gospodarsko razstavišče ponovno zadišalo po Ladovem žaru, na katerem so se tokrat znašli priljubljeni Modrijani. "Meni je bilo super, ljudje so uživali, mega," je povedal Blaž Švab, pevec skupine Modrijani. "Mi smo zdaj skočili na te uboge Modrijane in seveda se pretvarjamo, da oni nimajo milijarde oboževalcev, ki nas bodo do smrti lovili in prežali na nas," je dejal voditelj šova Na žaru Lado Bizovičar.

Na žaru
Na žaru
FOTO: 24UR

"Jaz sem bila tista v prvi vrsti, ki se je najbolj glasno smejala, ker sem toliko uživala. Modrijane res dobro poznam, meni je bilo smešno, realno, res velik, velik užitek," je dejala svakinja Blaža Švaba, Martina Švab.

Preberi še Lado Bizovičar na vroči stol posedel Modrijane

Gostje večera, med katerimi so bili tudi Marjan Šarec, Borut Pahor in Jan Plestenjak, si niso pošteno privoščili le Modrijanov, po tradiciji so kar nekaj šal namenili tudi drug drugemu.

"Vse pljuvanje, vse žaljenje je iz čiste ljubezni, ker se imamo radi in tudi oni to razumejo in jaz sem užival," je povedal Plestenjak in dodal: "Meni je to super, ker človek, če se iz sebe ne zna zafrkavati, se ne sme iz drugih, jaz pa se iz sebe ves čas."

"Recimo, da se mi je v večen spomin vtisnil moj tast, Peter Švab, saj ste ga videli, preprosto, iskreno, iz srca, ampak on je ravno tisti, ki jih najbolje pozna," je dodala Martina Švab.

Peter Prevc
Peter Prevc
FOTO: POP TV

In ker je edino, kar je bolje od šova Na žaru, dva šova Na žaru, so sinoči na ogenj vrgli še Petra Prevca. Med drugimi so si ga privoščili Martin Strel, Luka Jezeršek, Cene Prevc in celo žena Mina Prevc. "Ja, v bistvu, ko jaz Mino poslušam, kako otrokoma berem pravljico, vem, da ima dramaturški talent," je povedal Peter Prevc.

Preberi še Rdeča preproga pred peko Petra Prevca Na Žaru

"Jaz sem zadovoljen, jaz sem svoje dobil. Končno sem lahko povedal, kar mi 30 let leži na duši. Kar bo jutri, me niti ne zanima, danes je, hecno rečeno, najsrečnejši dan mojega življenja," je dejal Cene Prevc. "V avtu sva se s kolegico pogovarjala, kako se boš sploh delal norca iz Petra Prevca, ker je pač najboljši, ampak očitno smo se tri ure smejali, tako da se da," je povedal Tilen Lotrič.

Obe epizodi šova Na žaru si boste lahko na Pop TV ogledali še to pomlad.

ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543