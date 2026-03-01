Peka Modrijanov in Petra Prevca pošteno nasmejala znane Slovence

V petek zvečer je Gospodarsko razstavišče ponovno zadišalo po Ladovem žaru, na katerem so se tokrat znašli priljubljeni Modrijani . "Meni je bilo super, ljudje so uživali, mega," je povedal Blaž Švab , pevec skupine Modrijani. "Mi smo zdaj skočili na te uboge Modrijane in seveda se pretvarjamo, da oni nimajo milijarde oboževalcev, ki nas bodo do smrti lovili in prežali na nas," je dejal voditelj šova Na žaru Lado Bizovičar .

"Jaz sem bila tista v prvi vrsti, ki se je najbolj glasno smejala, ker sem toliko uživala. Modrijane res dobro poznam, meni je bilo smešno, realno, res velik, velik užitek," je dejala svakinja Blaža Švaba, Martina Švab .

Gostje večera, med katerimi so bili tudi Marjan Šarec, Borut Pahor in Jan Plestenjak, si niso pošteno privoščili le Modrijanov, po tradiciji so kar nekaj šal namenili tudi drug drugemu.

"Vse pljuvanje, vse žaljenje je iz čiste ljubezni, ker se imamo radi in tudi oni to razumejo in jaz sem užival," je povedal Plestenjak in dodal: "Meni je to super, ker človek, če se iz sebe ne zna zafrkavati, se ne sme iz drugih, jaz pa se iz sebe ves čas."

"Recimo, da se mi je v večen spomin vtisnil moj tast, Peter Švab, saj ste ga videli, preprosto, iskreno, iz srca, ampak on je ravno tisti, ki jih najbolje pozna," je dodala Martina Švab.