Novo jutro v vili mine v znamenju ene same teme, dve dekleti sta na prejšnji ceremoniji dobili veliko priložnost in obe sta se odločili, da jo bosta znali izkoristiti. Mnenja v hiši so deljena. Nekatere menijo, da si takšne priložnosti nista zaslužili, druge samozavestno zatrjujejo, da se konkurence ne bojijo, tretje pa odkrito priznavajo, da jih je strah, da bodo prav one potegnile krajšo. "Svoj adut še vedno skrivam v rokavu," pove eno od deklet, pred katerim je pomembna odločitev.

Petar Rašić FOTO: VOYO

V vilo prispejo dve pismi – po eno za vsako skupino. Čas je za skupinske zmenke. Tri srečne izbranke iz vsake ekipe bodo dan preživele s Karlom ali Petrom. Nepričakovane aktivnosti na plaži dekleta nekoliko zmedejo, a se ne pustijo ustaviti. "Prav malo me je zagrabila trema." "Želela sem nekaj bolj resnega, tole se mi zdi nekoliko preveč preprosto," iskreno pove ena izmed deklet, ko zagleda prizorišče zmenka. Med dekleti vladajo dobri odnosi, a ko se pojavita sanjska moška, v hipu oživijo čustva in tekmovalni duh. "V resničnem življenju nisem tako pogumna, kadar mi je nekdo všeč. Tukaj pa imamo zelo malo časa in želim izkoristiti vsako minuto z njim," pove ena od deklet in si prva pribori trenutek na samem s svojim izbrancem.

Tekmovalke postajajo tekmovalne FOTO: VOYO

Zmenke zaznamujejo pogovori o družini, prihodnosti, osamljenosti in ljubezni pa tudi iskrene solze. A prav dve dekleti Karla in Petra najbolj očarata in z njima nadaljujeta skupni dan. Kreto preplavi nova doza romantike, eden od zmenkov pa je še posebej čustveno nabit. "Želel sem, da bi čas preživela bolj intimno, da bi bila sama," svoji izbranki zaupa eden od sanjskih moških. "O tem sem sanjala že kot deklica, zdaj pa sem to končno doživela," mu odgovori izbranka in doda: "Želim ostati. Zapiši si to nekam." V vili preostala dekleta nestrpno čakajo podrobnosti z zmenkov, nekatera pa se raje lotijo natančne analize dogajanja. "Z zmenka se je vrnila popolnoma zaljubljena. Zdi se mi, da je to še malo prezgodaj. Ne vem, ali je to pametna poteza." O kom je govora, kako so potekali zmenki in ali je kdo navdušil dovolj, da si že prisluži novo vrtnico, razkrije nova epizoda oddaje Sanjski moški Hrvaške.

