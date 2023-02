Za vsakim uspešnim kuharjem stoji močna ženska. Tako je tudi pri treh sodnikih iz šova Masterchef Slovenija, Binetu Volčiču, Luki Jezeršku in Karimu Merdjadiju. Podpirajo jih njihove boljše polovice, Katarina Berglez, Helena Merdjadi in Aleksandra Jezeršek, ki so zdaj po devetih sezonah že popolnoma utečene žene sodnikov Masterchefa. Ob natrpanem urniku svojih partnerjev prevzamejo še četrti vogal hiše.