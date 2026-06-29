Živalska patrulja o službi, kjer so živali še najbolj normalni člani ekipe

Prva sezona komične serije odpre vrata v nenavadno, glasno in zelo nepredvidljivo ekipo, ki se vsak dan spopada z živalskimi primeri, človeškimi izpadi in lastnimi mini katastrofami.

Živalska patrulja FOTO: VOYO

Na VOYO se bodo čez poletje odvrtele kar štiri sezone serije Živalska patrulja (Animal Control), zato je v razgretem poletju zdaj pravi trenutek, da skočite v prvo sezono in spoznate ekipo, preden se poletni maraton spremeni v pravo komično živalsko olimpijado.

Najprej opozorilo: Živali so tu presenetljivo razumne!

Osnovna šala serije je preprosta, a učinkovita: živali so v resnici precej enostavne. Lačne so, prestrašene, radovedne ali pa so se pač odločile, da je džakuzi od zdaj naprej njihov naravni habitat. Ljudje? Ljudje so druga zgodba. Prav tu Živalska patrulja najde svoj komični motor. Ekipa nadzornikov za živali se odziva na nenavadne klice, od podivjanih nojev in pitonov do pum, medvedov, rakunov in drugih kosmatih ali pernatih zapletov. A vsaka intervencija hitro razkrije, da prava težava skoraj nikoli nima krempljev. Ima ego, slabe odločitve ali pa preveč samozavesti za premalo zdrave pameti.

Joel McHale kot Frank Shaw: cinik, ki razume živali bolje kot ljudi

V središču prve sezone je Frank Shaw, ki ga igra Joel McHale. Frank je nekdanji policist, zdaj pa nadzornik za živali, človek z debelim oklepom sarkazma, hitrim jezikom in izrazom na obrazu, ki pravi: Točno sem vedel, da bo šlo narobe!

Živalska patrulja FOTO: VOYO

McHale je tu v svojem naravnem komičnem okolju. Če ste ga vajeni iz ostrih, ciničnih vlog, boste hitro doma. Frank ni klasičen televizijski prijaznež, ki bi vsem ponujal objeme in motivacijske citate. Je bolj tip človeka, ki bi ob objemu zamrznil, ga nato komentiral in zapustil prostor. A prav zato deluje. Pod njegovim sarkazmom se skriva nekdo, ki zna z živalmi presenetljivo dobro – z ljudmi pa, recimo bolj diplomatsko, še trenira. Njegov kontrast z novim partnerjem Fredom "Shredom" Taylorjem je eden glavnih adutov prve sezone. Shred je bolj navdušen, bolj odprt, bolj pasji mladič v človeški obliki. Frank pa je še vedno Frank. Skupaj sta komični par, pri katerem imate občutek, da bi eden rešil situacijo, drugi pa bi jo najprej verbalno razstavil na prafaktorje.

Ekipa, ki bi sama potrebovala nadzor

Poleg Franka in Shreda prvo sezono nosi širša ekipa, ki seriji doda ritem, toplino in kup pisarniških iskric.

Emily Price je vodja ekipe, organizirana, ambiciozna in pogosto ujeta med idealno predstavo o profesionalnosti ter realnostjo, v kateri nekdo spet lovi žival, ki definitivno ni prebrala pravilnika. Amit Patel je družinski človek, ki v kaos prinaša drugačno energijo, Victoria Sands pa poskrbi za občutek, da je vsak delovni dan lahko tudi zelo čuden družabni eksperiment. Ta zasedba deluje zato, ker Živalska patrulja ni samo serija o nenavadnih intervencijah. Je tudi komedija o sodelavcih, pisarniški dinamiki, trenjih, simpatijah, frustracijah in tistem posebnem občutku, ko moraš z istimi ljudmi preživeti dan, čeprav bi jih najraje za deset minut zaklenil v službeni kombi. Saj verjetno poznate ta občutek. Vsekakor pa pisarniški del ni videti kot še ena generična pisarna z nekaj rekviziti in kaktusom v kotu.

Prva sezona: noji, pitoni, pume in komedija brez povodca

Živalska patrulja FOTO: VOYO

Prva sezona je najpomembnejša, ker postavi pravila igre. Gledalec spozna svet, v katerem so primeri dovolj absurdni, da zvenijo kot urbana legenda, a dovolj prizemljeni, da si rečemo: Ja, to bi se verjetno res lahko zgodilo. Epizode prve sezone nosijo naslove, ki že same po sebi zvenijo kot poročilo iz najbolj kaotičnega dneva v službi: podlasice in noji, zajci in pitoni, pume in kenguruji, psi, medvedi, krave, rakuni, skunki, lame ... skratka, seznam živali, ki bi bil v kakšni drugi seriji pretiran, tukaj pa je praktično del opisa delovnega mesta. Humor ni zloben, temveč igriv. Serija se rada pošali iz človeške neumnosti, nerodnosti in pretirane samozavesti. Živali so pogosto sprožilec zapleta, a ljudje so tisti, ki poskrbijo, da se zadeva zakomplicira do točke, ko bi še rakun obrnil oči.

Odzivi: gledalci so se ujeli na trnek, PETA pa je dvignila obrv

Serija je ob premieri pritegnila pozornost tudi zaradi uporabe živali v prizorih. Organizacija PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) je javno kritizirala produkcijo zaradi nastopov živih živali in zagovarjala uporabo sodobnih tehnologij. To je seriji dalo še nekaj dodatnega medijskega šuma, čeprav je njen glavni adut za gledalce ostal predvsem humorni kaos in prepoznavni Joel McHale. Snemanje je potekalo v Kanadi, predvsem v okolici Vancouvra, čeprav je zgodba postavljena v ameriško okolje. Odzivi občinstva so bili dovolj močni, da se je serija nadaljevala iz sezone v sezono. In to je pri sodobnih komedijah že skoraj mali televizijski čudež. V času, ko se serije ukinjajo hitreje, kot Frank izreče sarkastično pripombo, je Živalska patrulja dokazala, da ima dovolj ugriza za več sezon. Živalska patrulja na VOYO – ker včasih največji cirkus ne pride iz živalskega vrta, ampak iz pisarne.

Živalska patrulja FOTO: VOYO