Živalski preiskovalci: ko se otroci spremenijo v detektive

Gre za risanko, ob kateri začne otrok spraševati: Zakaj ima ta žival take zobe? Kako se premika? Kje živi? Kaj je? Zakaj ima tako čuden nos? Predvsem pa, ali bi lahko tudi jaz postal raziskovalec? Odgovor je seveda: ja, mali detektiv, pripravi povečevalno steklo!

Živalska preiskovalca Kim in Svit FOTO: VOYO

Spoznaj Svita in Kim: detektivski dvojec z nosom za živalske skrivnosti

Glavna junaka sta Svit Sneg in Kim Keber, posebna agenta, ki rešujeta najbolj nenavadne primere iz živalskega kraljestva. Svit je snežni leopard, urejen, natančen in vedno pripravljen na novo nalogo. Kim pa je lisica, ki obožuje živali, naravo in vse drobne podrobnosti, ki jih drugi morda spregledajo. Skupaj sta prava zmagovalna kombinacija. Eden razmišlja kot detektiv, druga pa kot strokovnjakinja za živali. Ko združita pamet, pogum in radovednost, ni skrivnosti, ki je ne bi mogla razvozlati.

Vsaka epizoda je nova živalska misija

V prvi sezoni se Svit in Kim podata v različne kotičke sveta, kjer srečujeta živali vseh oblik, barv, velikosti in navad. Nekatere so prikupne, druge malo smešne, tretje pa tako nenavadne, da se zdi, kot da so ušle iz otroške domišljije. A prav v tem je čar serije. Otroci skozi zabavne primere spoznavajo, da je narava polna presenečenj. Vsaka žival ima svojo nalogo, svoj način življenja in svoje male skrivnosti. Nekatere se skrivajo, druge spreminjajo barve, tretje živijo v čisto posebnih okoljih. In vsaka je zanimiva na svoj način.

Radovednost je supermoč

Živalski preiskovalci otrokom pokažejo, da vprašanja niso nadležna, ampak pomembna. Zakaj? Kako? Kje? Kdaj? Kaj pa če? To so vprašanja, s katerimi se začne vsaka dobra pustolovščina. Serija spodbuja otroke, da opazujejo svet okoli sebe. Morda bodo po ogledu bolj pozorno pogledali mravlje na pločniku, ptice na drevesu ali polža po dežju. Morda bodo prvič vprašali, zakaj ima jež bodice ali kako veverica najde svoje zaloge. Prav to je največja zmaga te risanke: otroka nežno povabi v svet raziskovanja.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO

Živalski preiskovalci VOYO























Barvita risanka, ki staršem olajša izbiro

Za starše so Živalski preiskovalci odlična izbira, ker združujejo zabavo, znanje in prijazen tempo. Zgodbe so dovolj napete, da otroka pritegnejo, a hkrati dovolj nežne, da niso preveč divje ali strašljive. Serija ima na IMDb oceno 7,6/10, kar potrjuje, da je med gledalci dobro sprejeta kot prikupna, poučna in zabavna animirana izbira za otroke. Namesto kričanja, kaosa in praznega direndaja serija ponuja pametne uganke, simpatične like in koristna dejstva o živalih. Gre za vsebino, pri kateri imajo otroci občutek, da so pravkar odšli na veliko skrivno misijo. Predvsem pa – vse risanke na VOYO so sinhronizirane v slovenščino, kar je pri risankah za najmlajše še posebej pomembno. Otroci tako lažje sledijo zgodbam, razumejo junake in se ob gledanju počutijo domače.

Živalski preiskovalci FOTO: VOYO

Za male ljubitelje živali, detektivov in velikih vprašanj

Serija je idealna za otroke, ki obožujejo živali, skrivnosti, raziskovanje in risane junake z veliko domišljije. Primerna je tudi za tiste male gledalce, ki se radi učijo skozi zgodbo, smeh in dogodivščine. Živalski preiskovalci niso učna ura, ampak igriva pustolovščina. Znanje pride mimogrede, med lovljenjem sledi, reševanjem primerov in spoznavanjem čudovitih živalskih vrst. Otrok se zabava, hkrati pa odkriva, da je narava veliko bolj zanimiva, kot se zdi na prvi pogled.

Zakaj si ogledati Živalske preiskovalce?

Ker so igrivi, poučni in ravno prav hudomušni. Ker otrokom predstavijo živali na način, ki ni dolgočasen, ampak zabaven in napet. Ker glavna junaka dokazujeta, da za veliko pustolovščino ne potrebuješ čarobne palice, ampak odprte oči, radovedno glavo in malo detektivskega poguma.

Mali detektivi, pripravite se!

Vzemite domišljijsko povečevalno steklo, odprite oči in napnite ušesa. Živalske skrivnosti čakajo, Svit in Kim pa sta že na sledi. Se jima boste pridružili na VOYO?