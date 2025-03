Zmagovalka Vanja ostro o Šimetu: Prosim, ne povezujte me več z njim

"Če nekdo ni gentleman, to ne pomeni, da jaz nisem dama. Zmagovalka sem in to bom za vedno – ne zaradi 'Sanjskega moškega', ampak zaradi sebe, svojih kvalitet in vsega, kar predstavljam. Moja zmaga ni bila nikoli odvisna od nekoga drugega, temveč od mene same. Resnica vedno najde svojo pot in zdaj, ko je vse prišlo na dan, čutim potrebo, da povem tudi svojo plat zgodbe," je zapisala 24-letnica in dodala: "Oseba, ki me je v šovu 'izbrala', je le del preteklosti, nekdo, ki je s svojimi dejanji veliko izgubil – predvsem obraz. To ni moje breme, ampak njegovo. Po šovu nisva bila nikoli skupaj in nikoli ne bova. On je sprejel svoje odločitve, jaz grem po svoji poti. Želim mu vse najboljše, a prosim vas samo eno – ne povezujte me več z njim. Zgodba je zaključena." Zapisu je pripisala: "Poljubček in pozdrav, vaša Vanjica."