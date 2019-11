Pet najbolj drastičnih preobrazb v šovu Znan obraz ima svoj glas

Letošnja sezona Znanega obraza je postregla z izjemnimi imitacijami in nastopi, ki so navdušili tako nove žirante, kot gledalce v studiu in pred televizijskimi zasloni. Zbrali smo pet najbolj drastičnih preobrazb, s katerimi je imela največ dela naša ekipa, ki je zadolžena za protetiko in masko. O izzivih protetike in preobrazbah je za naš portal pred začetkom nove sezone spregovorila Mirjam Kavčič, oblikovalka maske in specialnih efektov.

Alex Volasko: Israel Kamakawiwoʻole - Somewhere over the rainbow

29-letni pevecAlex Volasko, ki je sicer do zdaj najbolj navdušil s preobrazbo v Naceta Junkarja, je žirante in gledalce prevzel tudi s čustveno preobrazbo v havajskega pevca Israela Kamakawiwoʻoleja, ki je pred smrtjo imel kar 340 kilogramov, najbolj pa je znan po pesmiSomewhere over the rainbow. Pod protetiko je bilo Alexu izjemno vroče, poleg tega pa mu je v ušesa odtekal pot v ušesa, kjer je imel slušalko, zato je na trenutke imel občutek, kot da se potaplja.