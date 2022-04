Adi Smolar o Mariu Pešiću: Zadel je mojo navihanost in okornost

Oddajo si je z enodnevno zamudo ogledal tudi izvirni kantavtor Adi Smolar, ki je za 24ur.com podal svojo oceno: "Vsi nastopajoči si zaslužijo čestitke in pohvale, prav tako tudi voditelja, žiranti in vsa ekipa, ki poskrbi za prepričljive preobrazbe imitatorjev. Pred leti me je navdušil in nasmejal Bunderla, letos je to uspelo še v večji meri Mariu, ki je imel prednost pred Bunderlo že zaradi svoje postave, ki je zelo podobna moji. Pesem in video Jaz sem nor sem posnel leta 1997 in me je imitacija popeljala v tista leta, ko sem si gradil popularnost, ki me spremlja še danes, za kar sem zelo hvaležen vsem, ki moji glasbi in predvsem besedilom še vedno radi prisluhnejo," je priznal Adi, ki ni skrival navdušenja nad svojim nekdanjim sosedom Mariem Pešićem.

"Mario je zadel mojo navihanost, prijaznost, rahlo okornost in skromnost, pa seveda tudi moj glas. Čestitam! Sem vesel, da je zmagal, so me pa navdušili prav vsi, še posebej Anej Piletič. Bravo! Rad bi se zahvalil tudi za pohvale, ki so jih namenili meni in mojemu delu žiranti. Lepo od njih, moj poklon tudi z moje strani njim in njihovemu delu. Zmagovalci pri tej oddaji smo pravzaprav vsi, delavci na televiziji, nastopajoči in gledalci. Kvalitetna in sproščena oddaja, v katero je treba vložiti veliko truda, razveseljuje gledalce in poskrbi, da se vsakdanje skrbi umaknejo zabavi in se domovi napolnijo s smehom in občudovanjem nastopajočih. Mario je na koncu lepo povedal tudi v mojem imenu: "Je treba delat!" Bi jo le še dopolnil: "Je treba delat v dobro sebi in drugim, s pametjo in srcem osrečevati, imeti rad in predvsem ustvarjati lepe spomine." Ta oddaja jih ustvarja mnogo mnogim. Vse dobro vsem!" je še zaključil Adi.



