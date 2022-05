Adrijana bo v nedeljo 'odmislila' Andreja Škufco

Zadnja zvezdniška ruleta je priljubljeni Korošici Adrijani Kamnik dodelila poseben izziv, saj se bo preobrazila v znani lik iz muzikala Chicago , in sicer bo prevzela vlogo morilke Roxie Heart , ki jo je v filmu briljantno odigrala Renée Zellweger . Adrijano to nedeljo zvečer torej čaka zelo zahteven plesni, pevski in igralski izziv.

"Ja, za mano je kar zelo naporen teden vaj, saj je imitacija Roxie Heart iz filma Chicago zares velik plesno-pevski izziv. Priznam pa, da sem tokrat dala petje čisto na stranski tir, ker se meni zdi, da je najbolj pomembno ta trenutek, da to preobrazbo oddelam v najboljšem plesnem smislu, kar se da. Res, tako težkega plesnega izziva še nisem imela v življenju," je priznala simpatična Adrijana, ki je ta teden že večkrat dobila vprašanje, kaj pa Andrej Škufca, ki bo ocenjeval vsak njen korak? "Njega sem pa, res iskreno povedano, tudi odmislila ta teden. Ker, če bom ob vsemu temu naporu razmišljala še o Andreju in njegovi strogi kritiki, je bolje, da sploh ne grem v nedeljo na oder. V Chicago točki bom morala delati lifte, kolo nazaj, hojo po rokah... to je res zelo težko. In da moram zraven še razmišljati in peti... pa ne samo peti, ampak tudi govoriti, to je res zelo težko, si sploh ne morete predstavljati. Bom rekla samo, pustite se presenetiti," je hudomušno še zaključila Adrijana.