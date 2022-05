Adrijana Kamnik: Tako težke dvojne preobrazbe še ni bilo

Več kot očitno je, da zvezdniška ruleta priljubljeni Adrijani Kamnik ne prizanaša. Ta teden bo namreč spet imela dvojno imitacijo, saj bo postala Lady Gaga in Ariana Grande. Korošico smo zmotili na eni od vaj, ko nam je zaupala podrobnosti novega izziva.

Priljubljena pevka Adrijana Kamnik je v letošnji sezoni zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas dokazala, da je iz pravega testa za vse imitacije in preobrazbe, s katerimi navdušuje vse, saj si je pripela že pet zmag. Tokrat pa jo, kot pravi sama, verjetno čaka najzahtevnejša imitacija doslej. Adrijana bo namreč imela dvojno preobrazbo, saj bo istočasno Lady Gaga in Ariana Grande, zapela pa bo njuno uspešnico Rain on Me. "Prvič, njuna pesem je zelo moderna, kar ni moj slog. Moja prva dvojna imitacija, ko sem pela kot Dolly Parton in Kenny Rogers, mi je bila pisana na kožo, ker mi je bila tudi pesem zelo všeč. Tokrat pa imam dve, Lady Gaga, ki mi je še nekako všeč, in Ariano Grande, ki nikakor ni v mojem slogu. Sama namreč nisem ravno moder tip človeka," je v smehu priznala Adrijana, ki jo tokrat čaka tudi plesni izziv. "Poleg zelo moderne pesmi bom morala zraven še plesati. Na odru bo videti nekako tako, kot bi imela bipolarno motnjo (smeh). Gaga je taka, da udari po mizi in reče 'Dovolj!', Ariana pa je nežna srnica, popoln kontrast. Kot bi imela shizofrenijo," je še v smehu priznala Adrijana.

'To bo spopad dveh profilov' Adrijana že ves teden pridno vadi plesne korake, da bo njen nedeljski nastop dovršen. Priznava, da je to najtežja preobrazba doslej. "Čaka me zelo 'profilna koreografija', saj bom z enega profila Lady Gaga in z drugega Ariana Grande, vmes pa se bom obračala kot nora in menjavala vlogi, kar je kar malo shizofreno (smeh). Ko sem videla koreografijo za nedeljo, sem se prijela za glavo. Res sem mislila, da bo vse skupaj lažje, ampak ne, ne, zakaj bi Adrijana malo počivala (smeh). Res je, zelo težka naloga me čaka v nedeljo. To je še težja koreografija kot pri Roxie Hart ... Raje bi videla, da bi lahko spet hodila po moških, kot plesala tole dvojno koreografijo," je za naš portal še priznala Adrijana, ki jo sotekmovalci zaradi dvojne imitacije po novem kličejo kar 'Adrijana Grande'.

Ne počiva na lovorikah 'Gajstna' Korošica je v šovu dokazala, da je neverjeten talent, saj je osvojila že pet zmag, čeprav sama ostaja skromna, takšna, kot jo poznajo prijatelji. "Jaz vse te zmage vedno dam na stran. Da ne bo pomote, zelo sem ponosna na svoje delo, kar sicer premalokrat rečem, in zelo sem vesela, da ljudje v meni prepoznajo trud in trdo delo. To je isto kot pri Tini Maze – ko je enkrat zmagala, je morala iti naprej na naslednjo tekmo. Ali si športnik ali glasbenik – praktično popolnoma enako je. Ko opraviš en nastop, te že čaka naslednji. Lovorike in zmage pa so lep spomin spodbuda za prihodnost," je za konec še priznala Adrijana.