Adrijana Kamnik: Zlomila sem se! Tudi jaz sem samo človek!

''Priznam, da je bilo res težko, zato ker nikoli ne pokažem te svoje plati, čustvene strani sebe. Vedno sem nasmejana, razposajena in vesela, potem pa sem kar naenkrat postavljena pred točko, kjer je treba pokazati čustva in resno plat. In ja, priznam, zlomila sem se, saj sem tudi jaz samo človek. Med nastopom sem se ves čas tresla, težko je bilo. Moram si ogledati nastop, ker po pravici, sploh ne vem, kako sem odpela. Res, pojma nimam ...'' je priznala Adrijana, ki je še dodala: ''Med nastopom me je zlomil tisti notranji klik ... Veste, cel teden je bil zame stresen, saj sem spoznala, da nekatere stvari v sebi predolgo tlačim v sebi in potem to enkrat izbruhe. Tudi na odru je zdaj izbruhnilo in se je zgodilo, kar se je zgodilo. Je bila pa to moja pristna zgodba.''