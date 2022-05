Adrijana o peti zmagi, ljubosumju in prepoznavnosti

Saj ni res, pa je! To bi lahko rekli za ponovno in že peto zmago talentirane pevke in študentke prava Adrijane Kamnik , ki je v nedeljo navdušila in osvojila novo zmago kot legendarni pevec Chubby Checker . Ponovna zmaga je presenetila tudi Adrijano samo, ki je prejšnjo nedeljo ob zmagi malo za šalo malo zares povedala, da ne ve več, kako komentirati nove zmage. In tudi tokrat ni bilo nič drugače: "Nisem pričakovala še ene zmage, zato tudi tokrat ne vem, kaj povedati. (smeh) Če sem čisto iskrena, bi zdaj rada samo slekla ta vroč kostum in dala dol lasuljo, ker mi je tako vroče. Umiram!" je v smehu priznala presenečena Adrijana. "Seveda sem presenečena, ker sem bila prepričana, da bo tokrat zmagal nekdo drug. Sem srečna, čeprav se še nisem navadila in se tudi nikoli ne bom na vse te zmage. Bi pa rada vsem ljudem, ki so glasovali zame, rekla samo, kapo dol ... Pardon, lasuljo dol! Vesela sem, da so ljudje prepoznali moj trud. Hvala za vsak glas."

Nasmejana Adrijana je ob svoji peti zmagi večera še povedala, da je hvaležna vsem sotekmovalcem v šovu. "Oni vsakič rečejo: "Ah, pojdi že na oder in spet zmagaj." (smeh) Malo se moramo hecati, čeprav so vsi vsakič znova veseli zame in me spodbujajo. Med nami je res super vzdušje in sem res hvaležna za to noro lepo izkušnjo." Sicer pa nove zmage v šovu Adrijani prinašajo tudi novo stopnjo prepoznavnosti, za kar pravi, da je dober občutek. "Veliko je pohval, ljudje me ustavljajo na vsakem koraku. Jaz ne morem več normalno v trgovino, brez da bi katera trgovka rekla, ali si ta prava? (smeh) Fajn občutek je, ko te prepoznajo in vsakemu posebej posvetim trenutek in z njimi poklepetam. S prepoznavnostjo imam do zdaj večinoma pozitivne izkušnje, negativo pa dam na stran. Nasmeh na obraz in gremo dalje," je še priznala Adrijana, ki bo naslednjo nedeljo imitirala kar dve pevki, in sicer pop ikoni Lady Gaga in Ariano Grande, odpela pa bo njuno uspešnico Rain On Me.



