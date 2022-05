Adrijana v šali pravi, da ne ve več, kaj povedati ob vseh zmagah

Osma oddaja letošnje sezone zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je po dvotedenskem premoru postregla z novo dozo vrhunskih imitacij, saj je osmerica nastopajočih navdušila do konca. A ker je lahko zmagovalec večera le eden, je po izenačenem rezultatu med Damjano Golavšek in Adrijano Kamnik slavila slednja, saj je imela več telefonskih glasov. Domov je tako odnesla svojo že četrto zmago, nad čimer je presenečena tudi sama. "Če sem čisto iskrena, je teh zmag že toliko, da tudi sama ne vem več, kaj povedati ob novi zmagi. (smeh) Malo heca mora biti ... Seveda sem noro vesela in hvaležna za vse glasove," je priznala nasmejana Adrijana.

Doživljala je pravi vrtiljak

Adrijana je imela ta teden zelo zahtevno nalogo, saj je imitirala Roxie Heart, ki jo je v filmu Chicago upodobila izvrstna igralka Renée Zellweger. "Jaz sem se ta teden res namatrala, zame je bil to pravi vrtiljak, saj je bil to zares velik plesno-pevski izziv. Priznam pa, da sem tokrat dala petje čisto na stranski tir, ker se meni zdi, da je bilo najbolj pomembno, da to preobrazbo oddelam v najboljšem plesnem smislu, kar se da. Res, tako težkega plesnega izziva še nisem imela v življenju in če sem iskrena, sem mislila, da mi ne bo šlo. In prav zato sem res vesela, da so ljudje prepoznali ves trud, ki sem ga vložila v ta nastop. Se jim zelo zahvaljujem za to," je še povedala zmagovalka večera, ki bo prihodnjo nedeljo spet stopila v moško garderobo, saj bo imitirala ameriškega rock'n'roll pevca in plesalca Chubbyja Checkerja.

