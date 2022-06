Adrijani bo najtežje pozabiti vse, kar ve o Tini Turner

Finalna oddaja šeste sezone zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas , kamor so se uvrstili Adrijana Kamnik, Mario Pešić in BQL , bo seveda polna presenečenj. Znano je že, da bosta BQL imitirala Avsenike , Mario se bo prelevil v Bajago , danes pa vam razkrivamo še finalno imitacijo priljubljene Korošice, študentke prava Adrijane Kamnik , ki se lahko pohvali s kar petimi zmagami večera v sezoni. Adrijana se je odločila, da bo v nedeljo zvečer postala ena in edina, legendarna Tina Turner , zapela pa bo pesem Proud Mary . Sama pravi, da se je za finalno imitacijo odločala med imitacijami Katarine Male, Pro Arte, Josipe Lisac in Tine Turner. " Toliko je imitacij, ki bi jih lahko z veseljem dala skozi, ampak sem zelo zadovoljna s temi, ki sem jih imitirala skozi vse oddaje. Za finale pa sem si na koncu izbrala svojo najljubšo, Tino Turner, " je priznala Adrijana, ki je v spodnjem videu tudi zapela nekaj svojih najljubših imitacij.

'To je pesem za mojo dušo'

Da je kraljica rock'n'rolla Adrijanina najljubša izvajalka, sama nikoli ni skrivala. "Vsako nedeljo zvečer sem držala pesti, da bi mi ruleta dodelila Tino, pa mi je ni. Zato sem si zdaj za finale lahko sama izbrala prav njo, in sicer iz dveh razlogov. Prvi je ta, ker so me ljudje spraševali, kdaj bom imitirala Tino Turner. To me je spodbudilo, da sem si izbrala prav njo. Drugi razlog pa je ta, da mi je Tina res fajn in tudi pesem Proud Mary je moj komad za dušo. Tina je moja vzornica in na vajah sem tako v 'not padla', da se že veselim nedeljskega nastopa. Ta pesem ima vse: vrhunsko koreografijo, izraznost na obrazu in pravi rock'n'roll, ki je itak v mojem srcu. Ja, to je komad za mojo dušo," je še povedala energična Adrijana.

Pozabiti bo morala vse, kar ve o Tini Turner

Čeprav je Tina Adrijanina najljubša izvajalka, pa sama pravi, da jo čaka najtežja naloga doslej. "Fora je v tem, da je meni ta imitacija eden največjih izzivov, ker Tino že tako dobro poznam in sem njene pesmi že tolikokrat izvajala, da imam že svoj stil, ko pojem njene pesmi. Za finalno imitacijo pa bom morala ven iz teh okvirjev, ki jih poznam od prej in je to najtežje, če enega izvajalca dobro poznaš in ga poješ že dolgo časa, da to ponotranjiš, ker seveda dodaš nekaj svojega. To vse moram zdaj pozabiti oz. dati ven iz sebe in se posvetiti imitaciji Tine Turner. To je res težko, ker me hitro rado zanese, da bi sama po svoje zapela ali dodala svoje gibe, ker sem jih vajena. Ampak ne, v nedeljo moram postati Tina Turner, kot jo vsi poznamo," je še priznala Adrijana, ki že komaj čaka, da bo v nedeljo spet zabavala Slovenijo.

Kako se bo Adrijana Kamnik odrezala v imitaciji legendarne Tine Turner, ne zamudite v nedeljo ob 20. uri na POP TV.