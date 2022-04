Alenka in Simona: Ni nama čisto jasno, kako jim uspeva vsak teden znova

Vedno nasmejana pevka Damjana Golavšek je resda najstarejša letošnja nastopajoča v šovu Znan obraz ima svoj glas, a zato nič manj energična in mladostna od ostalih znanih obrazov. In prav to energijo in ženski žur je v sedmi oddaji servirala v imitaciji španske skupine Las Ketchup, kjer sta se ji na odru pridružili njeni dobri prijateljici in članici tria Dinamitke, pevki Alenka Godec in Simona Vodopivec Franko, ki sta se tudi sami neizmerno zabavali. "Odlično je bilo. Ekipa je super, prav tako ostali sodelujoči pevci in pevke, ki so res talentirani. Midve sta se počutili res krasno in lepo so poskrbeli za naju," sta priznali Alenka in Simona, ki sta na Damjano neizmerno ponosni. "Tu sploh ni vprašanja, saj sva zelo ponosni nanjo. Spremljava jo vsako nedeljo. Če ne gre drugače, pa z zamikom. Navijava in seveda glasujeva."