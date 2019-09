Alex Volasko: Prvi nastop smo imeli na psihiatrični kliniki

Alex se je z glasbo začel ukvarjati že zelo zgodaj. "S popularno glasbo sem se začel ukvarjati tam nekje pri 13 oziroma 14 letih, ko smo v osnovni šoli ustanovili glasbeno zasedbo, nosili smo usnjene pajkice, srajčke ... Šli smo po poti velikih rokerjev iz osemdesetih, vse od Judas Priest do Iron Maiden, prvi nastop pa smo imeli kar na psihiatrični kliniki, pač, dobili smo vabilo za nastop tam, dobili smo celo majhen honorar. Bili smo polni navdušenja, meja je bila nebo ... Zdaj pa sem mogoče kdaj že celo preveč realen, to pa človeka kdaj drži nazaj, kar mogoče ni ravno dobro – če poznaš svoje meje, se hitro omejiš, potem težko napreduješ, zato se trudim biti čim bolj odprt. Od takrat smo seveda naredili kar nekaj korakov, pajkice so tako ostale v omari, mene je odneslo bolj v akustične vode."

Pevec, pisec pesmi, glasbenik in producent Alex Volasko je že 'stari znanec' številnih glasbenih prireditev, oddaj in odrov. Še malo in bo lahko dejal, da ustvarja že deset let: "Čez dve leti bom že deset let na sceni, osem let je že od moje prve izdane pesmi," mi pove. Čeprav je slovenska glasbena scena majhna, pa ni lahko obstati na njej. "Ne razmišljam o tem, kako obstati na sceni. Mislim, da je kariera sestavljena iz nihanja. Veliko ljudi zapade v depresijo, ko opazijo, da gre kariera navzdol in ne vidijo izhoda, takrat jih tudi veliko odneha. Projekti pridejo in gredo ... Zato se jaz ukvarjam z različnimi stvarmi, ki so povezane z glasbo, ko nekaj peša, pač delam nekaj drugega, na koncu se vse poravna. Tako delam kot izvajalec, producent, avtor – menim, da je vse skupaj živ organizem, ki mora dihati. Tukaj je samo vztrajnost, ko si na dnu, pač moraš vztrajati."

Tako se je čez leta dobro usidral v glasbenem svetu in zdaj lahko živi le od tega: "Da razbijem mit, od glasbe se da dobro živeti. Jaz živim izključno od glasbe ali dela v glasbi že nekaj let, in ne gre mi strahotno slabo." A lenobe ne sme biti? "Seveda, ne smeš zaspati. Vedno moraš delati, je trdo delo. Veliko ljudi vidi zmago na Popevki, zmago na Talentih, nato pa sede na kavč in čaka ... Ne, takrat se trdo delo šele začne. Ko ti nekaj uspe, moraš na tem graditi."

Ker so današnji mobilni telefoni pravi švicarski noži z vsemi svojimi aplikacijami, je diktafon vedno pri roki, tako so nove ideje vedno posnete: "Na telefonu imam diktafon. Ko pade ideja, jo hitro posnamem, melodijo, refren ... Doma to poslušam in nato gradim na tem. Včasih se je zgodilo, da je v enem mesecu nastalo ogromno novega materiala, kak mesec pa nič. Ampak to je tako, kot sem že rekel, glasba je živ organizem, ne moreš se prisiliti, da bi nekaj na silo delal. To ni to."

Alex je zdaj postal eden od osmerice, ki bo nastopila v prihajajoči oddaji Znan obraz ima svoj glas. Pravi, da se novega izziva zelo veseli, najbolj pa se boji preobrazb v ženske like, saj ne ve, kako se bo soočil s previsokimi petami. Tako smo ga povprašali tudi o sramežljivosti: "Odvisno od situacije. Ko so me vprašali, ali imam težave nastopiti gol, sem rekel, nobenih težav, ko so me vprašali, ali me lahko pobrijejo – nobenih težav. Po drugi strani pa razmišljam, če dobim kakšno vlogo, v kateri se ne počutim dobro, se malce ustrašim, pač odvisno od situacije." Kakšne pa so kaj priprave na oddajo? "Pred nastopom bom zagotovo pogledal veliko materiala, da se bom res vživel v novo vlogo ..." Kakšne želje pri izbiri pesmi oziroma izvajalca? Koga bi delal? "V glavi imam tiste vokale, ki sedejo na moj glas, imam pa rad tudi bolj ekstremne izvajalce, na primer pevce z ekstremno visokimi vokali. Zelo mi je všeč Verka Serdučka iz Ukrajine, bil je na izboru za Evrovizijo. Ali pa pesem od The Darkness I Believe In A Thing Called Love ... zelo dobro."

Zgoraj omenjeni pevci so rahlo ekstremni. Verka preseneča tako z zanimivim vokalom kot zanimivo ter ekstremno prezenco, enako tudi Justin Hawkins iz The Darkness. Sebe vidiš, da bi kdaj bil takšen? "Mislim, da ne, načeloma to ni moja glasba, ni bazirana na neki veliki prezenci, ampak na samem vokalu. Ampak rad imam odpiljene stvari. Ker se ukvarjam tudi s sinhronizacijo raznih risank, kjer so kakšne odpiljene vloge, se lahko tam razživim. Znan obraz ima svoj glas bo nekako podoben temu, še bolj, te vlogo ne bom odigral samo z glasom, ampak bo cel nastop, res se veselim."

Alexa tako poznamo kot pevca, kot osebo na odru ... Kaj pa se skriva za javno podobo: "V bistvu sem precej povprečen 27-letnik, rad gledam serije, rad se družim s prijatelji, igramo tarok ali kakšno računalniško igro ... Moje življenje je čisto običajno. Spet tečem, na dan pretečem okoli 15 kilometrov – zdrav duh v zdravem telesu res deluje. Ko sem imel nastope v Postojnski jami, šest dni zapored smo imeli žive jaslice in že drugi dan sem bil zelo utrujen, sem si rekel, da se moram spraviti skupaj, zato sem začel s tekom, ostali dnevi so šli dejansko potem lažje skozi ..."