Alex Volasko: Nace Junkar ga očitno še vedno 'žge'

Sedma oddaja šova preobrazb je prinesla novega zmagovalca večera, in sicer pevca Alexa Volaska, ki si na svoj rojstni dan ne bi mogel želeti boljšega darila kot je zmaga, ki mu jo je prinesla imitacija opernega pevca Naceta Junkarja.

Glasbenik si je za to preobrazbo tudi pobril lase. FOTO: Miro Majcen

Nedeljski šovZnan obraz ima svoj glasje spet zabaval gledalce z vsemi nastopi znanih obrazov. Še posebej vesel pa je bil glasbenik Alex Volasko, ki je ta večer praznoval rojstni dan, nastopil pa je v glasbenem duetu s Petro Zore, ko sta kot Nace JunkarinHelena Blagne zapela legendarno pesemVrniva se na najino obalo. In prav preobrazba v Naceta mu je prinesla prvo zmago v letošnji sezoni. "Tole je bil zame zelo zahteven nastop in če sem iskren, preden sem šel na oder, sem se počutil, kot da me bo zmanjkalo na odru. Naceta dobro poznam, Helena je bila v žiriji, gre za ikoničen duet in za moj vokal je bila ta pesem zelo zahtevna. Če sešteješ vse skupaj, potem veš, da je bil velik pritisk. (smeh) Mislil sem, da me bo pobralo. Brez Petre mi pa seveda ne bi uspelo, saj sva se super ujela in sem vesel, da nama je nastop uspel," je za naš portal 24ur.com povedal Alex.

Doslej se je v šovu imitacij spoprijel že z marsikatero masko, a zmago mu je prinesla imitacija Naceta Junkarja. "Nikoli ne bi rekel, da mi bo ta lik prinesel zmago. Doma so mi rekli, da ga dobro imitiram, ampak sam nisem tega lika videl kot svojega paradnega konja. Nekako to ni moja zvrst in me je zmaga res presenetila. Nace ga očitno še vedno žge!" je še v smehu povedal Alex, ki ga je pohvalila tudi četrta žirantka Helena Blagne. Slavljenec, ki je slavil tako zmago kot rojstni dan, je še dodal: "Zmaga je res lepo darilo za rojstni dan in upam, da nisem zaradi tega dobival točke. (smeh) Sem hvaležen in je lepa popotnica za naprej."

Sam pravi, da nikoli ne bi stavil, da bo prav kot Nace Junker zmagal. FOTO: Miro Majcen