Ambiciozni cilji druge petrice mladih upov

Dvajset perspektivnih mladih je prišlo v ožji izbor in tako dobilo možnost, da postanejo mladi up 2022 in prejmejo podporo na poti do uresničitve svojih sanj. Prvih pet finalistov smo spoznali prejšnji teden, zgodbe druge peterice pa vam podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

Biatlonka, plesalka, raziskovalka naravoslovnih znanosti, flavtiska in kajakaš na mirnih vodah so mladi upi, katerih zgodbe razkrivamo v nadaljevanju. Čeprav prihajajo vsak s svojega področja, imajo kar nekaj skupnih točk. Med njimi so želje in cilji, ki so povezani z dobrimi uvrstitvami na domačih in mednarodnih tekmovanjih, za svoj profesionalni razvoj in doseganje zastavljenih ciljev pa potrebujejo dodatna finančna sredstva. Zato so se prijavili v projekt Mladi upi 2022, s katerim Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu perspektivnim mladim z različnih področij omogočata oprijemljivo podporo pri uresničevanju profesionalnih sanj. Poglejmo si njihove življenjske zgodbe in zakaj si ravno ta peterica zasluži podporo. Nadobudna mlada biatlonka Klara Vindišar prihaja iz Gorij, kjer velja rek »Kdor ne laufa, ni Gorjanc«, in sama se tega zelo drži. Tek na smučeh je začela trenirati že v drugem razredu osnovne šole, za ta šport pa jo je navdušila njena starejša sestra. Ko je poprijela za zračno puško, se je preprosto zaljubila v biatlon. Svoj talent dokazuje z rezultati na tekmovanjih, med katerimi izstopata srebrna medalja v članski mladinski štafeti na mladinskem svetovnem prvenstvu IBU v Obertilliachu v Avstriji in srebrna medalja v sprintu na 6 km na EYOF (Evropski festival olimpijske mladine) v Vuokattiju na Finskem. Pred sabo ima jasno zastavljene cilje, njena vizija pa je nastopiti na naslednjih olimpijskih igrah, a se zaveda, da bo treba za dosego tega cilja vložiti še veliko truda.

icon-expand Klara Vindišar, biatlon FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Sedemnajstletna Lia Lačen pleše skozi življenje in njen cilj je postati najboljša plesalka na svetu. Plesati je začela že v otroštvu, danes pa je uspešna plesalka tekmovalnih modernih plesov. Trenira trikrat na dan, pred nastopi in tekmovanji pa tudi do štirikrat na dan. Obožuje poslušanje glasbe in učenje novih plesnih zvrsti. Do zdaj se je preizkusila v baletu, sodobnem plesu, stepu, housu, poppingu, dancehallu, dupstepu in številnih drugih zvrsteh. V prihodnosti si želi študirati v tujini, v Parizu ali Los Angelesu, tekmovati po svetu in deliti svoje znanje. Rada bi plesala tudi za znane pevce, kot so Chris Brown, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher in Justin Timberlake. To pa ji je uspelo že leta 2016, ko je na zagrebškem odru plesala z Justinom Bieberjem.

icon-expand Lia Lačen, moderni tekmovalni ples FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Marija Judež je mlada raziskovalka, ki zelo rada poprime za mikroskop in teleskop. Še posebej jo zanima astronomija, zato tudi ob trehponoči s teleskopom opazuje vesolje. Obiskuje tretji letnik Srednje elektro šole in tehniške gimnazije v Šolskem centru Novo mesto ter je izjemno nadarjena na področju astronomije in naravoslovja, kar dokazuje na tekmovanjih. Do zdaj je skupaj osvojila 62 zlatih priznanj na državnih tekmovanjih z različnih področij. V učenju uživa, tekmovanja pa jo izpopolnjujejo. V prihodnosti želi postati znanstvenica.

icon-expand Marija Judež, astronomija in naravoslovne znanosti FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Maša Majcen, ki prihaja s Ptuja, je nadobudna mlada flavtistka, ki jo glasba navdihuje že od mladih nog. Z glasbili se je spoznala že v glasbenem vrtcu, nadaljevala je kot glasbena pripravnica in nato začela igrati prečno flavto, ki jo zaznamuje še danes. “Navdih za igranje najraje iščem na potovanjih, ki mi vedno znova prinesejo kakšno dogodivščino,” pravi flavtistka in doda, da je bila februarja letos v Londonu, kjer se je deset dni izobraževala pri profesorici, ki poučuje na Kraljevem kolidžu. Letos zaključuje zadnji letnik Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, pred njo pa so sprejemni izpiti za nadaljnje šolanje. Izobraževati se želi na eni izmed akademij v Evropi. V prihodnosti pa se vidi tudi v vlogi profesorice in rada bi dobila tudi priložnost igrati s simfoniki ali kot solistka na flavti na velikem odru. Prejela je že veliko nagrad s tekmovanj, med zadnjimi pa sta prvo mesto in zlata plaketa z 99 točkami na 51. državnem prvenstvu Temsig (2022).

icon-expand Maša Majcen, flavta FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Veliko načrtov in sanj ima Matevž Manfreda, perspektivni kajakaš na mirnih vodah. Poleg uresničevanja športnih sanj si v življenju na poklicni poti močno želi postati reševalec. Med njegove športne cilje pa sodi nastop na olimpijskih igrah, a se zaveda, da so pred njim še številna druga pomembna tekmovanja, na katerih bo moral dati vse od sebe. Vzor so mu vsi, ki se poleg vsakdanjih življenjskih opravil ukvarjajo še s kašno drugo dejavnostjo, saj ve, koliko truda in volje je treba vložiti v to. Njegovi največji vzorniki so starši in ostali domači ter trener Jernej, pri katerem dobi navdih in ramo, na katero se lahko vedno nasloni. V zadnji sezoni je kljub operaciji slepiča dosegel zelo dobre rezultate. Z reprezentančnimi kolegi se je udeležil tekmovanj na evropskem prvenstvu, na mednarodni tekmi v italijanskem Auronzu je v disciplini 500 m osvojil prvo mesto, septembra je na mladinskem svetovnem prvenstvu na Portugalskem v disciplini enosed na 1000 m zasedel 14. mesto, tekmovalno sezono pa je zaključil na zmagovalnem odru mladih olimpijskih upov v Račicah na Češkem.

icon-expand Matevž Manfreda, kajak na mirnih vodah FOTO: Mateja Jordovič Potočnik