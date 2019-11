Ana Dežman dobila vprašaj: Bo Britney Spears ali Lea Sirk?

Ana Dežmanje na nedeljski ruleti, kjer, kot vsak teden, nastopajoči izvedo, koga bodo imitirali v naslednji oddaji, dobila vprašaj. Sicer Ana ni prva te sezone, ki je dobila vprašaj. Tega je dobila že Maja Oderlap.

"Vprašaj! Se pravi Ana, lahko boš kdorkoli," je povedal Denis Avdić:"Lea ve, kaj to pomeni." Denis je 'dreznil' v žirantko Leo Sirk, ker je imela od Majinem prvem vprašaj burno reakcijo, zato so jo takrat vsi spraševali, kaj to pomeni. "Vprašaj je 'frka'. Smo že razčistili," je povedala Lea. Ana pa se je samo smehljala in skomigala z rameni.