Ana Dežman: Mamina pohvala in klic sta bila čista sreča

Da je šov Znan obraz ima svoj glas vsako nedeljo poln presenečenj, znani nastopajoči doživljajo že od prve oddaje naprej. Tokrat je posebno presenečenje, ki jo je ganilo do srca, doživela ponovna zmagovalka, priznana operna pevka Ana Dežman , ki je tokrat stopila v čevlje svoje mame, zimzelene legende Elda Viler . "Uf, če sem čisto iskrena, tretje zmage nisem nikakor pričakovala. Bilo je pa res lepo doživeto. Pa še mama se je tudi oglasila po nastopu in mi najbolj pomeni, kako je ona to začutila. Verjamem, da je šlo tudi njej, tako kot meni malo na jok od čustev in ganjenosti. V srcu sem kar malo jokala med petjem," je po zmagi priznala Ana, ki je z imitacijo svoje mame več kot navdušila vse.

"Mama je to pesem takrat pela svojemu otroku in to sem danes začutila tudi sama, saj sva z mamo zelo povezani," je povedala še Ana, ki niti malo ni slutila, da jo bo mama v oddajo poklicala takoj po nastopu. "Sem čisto obnemela, ovekovečila me je. Ana je bila moja akumulacija in brez nje ne bi več pela v življenju. Srečo si podajava, ker se v glasbo obdajava. Hvala za ta čudovit nastop,"je komentirala Elda Viler, ki je presenetila svojo hčerko. "Bila sem čisto presenečena in seveda presrečna, da se je oglasila," je še priznala ganjena Ana, ki jo prihodnji teden že čaka nova preobrazba.

