Ana Dežman prvič kot moški: To bo res velik izziv

Po koncu sedme oddaje šova preobrazb je ruleta znanim nastopajočim določila nove zvezdniške imitacije za osmo nedeljsko oddajo. Gledalce čakajo odlične preobrazbe, različni glasbeni žanri in nov glasbeni duet.

Zmagovalec sedme oddaje Alex Volasko bo slekel kostum pevca Naceta Junkarja in postal ogromen pevec Israel Kamakawiwo'ole, zapel pa bo pesem Somewhere over the rainbow. "Ja, dobil bom kar nekaj zajetnih kilogramov in postal debeli glasbenik. Že kar vidim, da mi bo zelo vroče v kostumu," je v smehu povedal Alex.

Srđan Milovanović bo tokrat postal priljubljeni Panjabi MC, za katerega si bo kostum sešil sam, zapel pa bo uspešnico leta 2003 z naslovom Mundian to bach ke. "Kostum mi je uspelo narediti in komaj čakam, da nastopom kot Panjabi MC, skrbi me malo samo ta njegova panjabščina."

Glasbenik Matic Supovec bo tokrat imitiral legendarnega Zdravka Čolića, ko bo odpel čutno pesem Ti si mi u krvi. "To je eden najbolj znanih bosanskih sentiš komadov in upam, da bodo gledalci začutili to, kar sam začutim, ko poslušam Čolića."

Ano Dežman je tokrat doletela preobrazba v nasprotni spol, saj bo postala pevec Mungo Jerry, na odru pa bomo slišali igriv in živahen komad In The Summertime. "Ja, to bo res velik izziv zame, saj bom imitirala moškega, kar bo za vse skupaj, tudi zame, zabavno."

Učiteljica in pevka Petra Zore bo gledalce zabavala z imitacijo Meryl Streep in njeno vlogo Florence Foster Jenkins, slavne operne pevke, ki je fušala, odpela pa bo pesem Queen of the Night aria. "To bo cela komedija na odru. In ja, zelo težko je fušati na tako pesem, tako da bo to kar velik izziv."

Maja Oderlap bo slekla kostum metalskih pošasti Lordov in se prelevila v slovensko junakinjo, poskočno Tanjo Žagar, zapela pa bo njen hit Nora noč. "Tanjine pesmi rada poslušam in pojem, zato bom dala vse od sebe, da v imitaciji pokažem tisto njeno energijo in "zažagam" ta izziv."

V nedeljo pa nas čaka tudi nov glasbeni duet sezone, v katerem bosta zapela David Amaro in Eva Boto, ki bosta nastopila kot Pika Božič in Čuki."Ta pesem je zelo zabavna, na vajah se imava res super. Poskušala bova biti ljudska, zabavna in seksi," sta še v smehu povedala David in Eva.

