Ana Dežman: Sem presrečna, hkrati pa zdaj čutim velik pritisk!

"Zelo sem vesela! Ni bila lahka naloga, ampak sem dala res vse od sebe. In seveda mi ponovna zmaga daje dodaten zagon za naslednji teden, hkrati pa predstavlja tudi velik pritisk in veliko odgovornost, saj je to nek kriterij, ki ga bo težko kar tako preseči. Bo treba pač toliko več delati čez teden. (smeh) Vaditi bo treba stile in energije v pesmih. Ja, lahko rečem, da bo še kar nekaj garanja," je priznala zadovoljna zmagovalka Ana, ki je kot tretja pevka na svetu zapela to zahtevno opero iz filma Peti element. "Jah, si štejem v veliko čast ta dosežek. Jaz sem zelo uživala, čeprav je bilo res zahtevno vse skupaj."

Ana je že v prvi oddaji priznala, da so preobrazbe lahko tudi naporne, saj vzamejo precej časa, in seveda je tudi pri maski modre vesoljske operne dive Plava lagune trajalo kar nekaj ur. "Bilo je naporno in zahtevno, zato bi rada še enkrat čestitala ekipi maskerjev, ki so ustvarili to masko. Sigurno pa je bilo najtežje od vsega pri tej maski, polž, ki ga imam na glavi. (smeh) Kljub temu, da je še kar lahek, njegovo težišče vleče dol in pritiska na skalp. Pri petju je to kar velika ovira, saj operno petje zahteva svobodo. To je bil zame res največji izziv. Ko sem masko dobila na glavo, sem mislila, joj, to ne bo šlo. Ampak očitno sem na koncu zvozila in evo, tudi zmagala," je še povedala zadovoljna zmagovalka tretje oddaje.



Več novic iz zakulisja oddaje Znan obraz ima svoj glas najdete TUKAJ!