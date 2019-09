Ana Dežman: Švicala sem kot v savni, a se je splačalo!

V prvi oddaji pete sezone priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas je z največ točkami v končnem sestevku slavila pevka Ana Dežan, ki se je prelevila v soul kraljico Aretho Franklin. Po koncu oddaje pa je komaj čakala, da sleče kostum.

Skoraj tri ure je sedela na stolu, da se je prelevila v Aretho, kar je bilo zelo naporno. FOTO: Miro Majcen

Priznana operna pevkaAna Dežman, ki jo poznamo tudi kot hči legendarne Elde Viler, se je v prvi oddaji šova Znan obraz ima svoj glasprelevila v glasbeno ikono Aretho Franklin in zapela njeno uspešnico Think. S svojin nastopom je navdušila žirijo, sotekmovalce in gledalce, ki so ji vsi namenili največ točk in s tem prinesli zmago v prvi oddaji.

Čeprav je imela zelo vročo in debelo obleko, zaradi katere je švicala pod obleko, pravi, da je zelo uživala na odru FOTO: Miro Majcen

"Res sem se imela lepo, bilo je polno dobrih občutkov in veselja. Mi smo imeli res velik žur na odru, ker tudi občinstvo navija za nas in skupaj z nami pade v zabavno atmosfero. Pa seveda spodbude s strani naše ekipe in nastopajočih. Vsak je dal maksimum v svojo točko in zajeli smo res vse žanre. Še enkrat, res smo naredili pravi žur in super oddajo," je priznala Ana.

Po več kot šestih urah v kostumu, je Ana komaj čakala, da sleče maskao in obleko in se vrne v svoja oblačila. FOTO: POP TV

Dežmanova priznava, da ima veliko spoštovanje do kraljice soula Arethe Franklin, a je po oddaji komaj čakala, da sleče kostum. "Aretho obožujem in bil pravi užitek peti to pesem. Priznam pa, da je bilo res naporno. Morala sem imeli debelo preobleko, toliko celulita so mi dodali spodaj pod obleko, da je bilo res zelo vroče. Švicala sem kot bi bila v savni. Na odru se tega seveda ni čutilo, saj adrenalin dela svoje. Najtežji del moje preobrazbe v prvi oddaji pa je bila zagotovo protetika na obrazu, saj sem v maski na stolu sedela skoraj tri ure. Kapo dol vsem umetnikom v maski, ki so poskrbeli za vse podrobnosti. A zdaj po skoraj šestih urah v tem preobleki, komaj čakam, da slečem kostum," je v smehu priznala zadovoljna zmagovalka Ana Dežman.