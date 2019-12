Ana Dežman: To kar je povedala Teja, takšna sem in pika

Vsako nedeljo zvečer v šovu Znan obraz ima svoj glas v rubriki AVTObiografija Tilen Artač na vožnjo pelje nekoga bližnjega od znanih nastopajočih, ki mu zaupa kakšno sočno, zabavno ali zanimivo skrivnost o znanem prijatelju. Tokrat je na vožnjo peljal Tejo, dolgoletno prijateljico Ane Dežman . Ko jo je Ana zagledala na ekranu, se je iz srca nasmejala. "Nisem mogla verjeti, da je pristala na to, ker mi je rekla, da je ne bo in da se ne želi izpostavljati. Mislila sem, da bo nekdo drug... Prijateljici sva od malih nog, od tretjega leta naprej, saj sva kot sosedi rasli skupaj kot najboljši prijateljici. Zelo dobro se poznava, lahko rečem da je to kot sestrstvo," je razložila Ana, ki je komentirala tudi, kar je Teja povedala v oddaji.

"Nič, tako kot je povedala, tako je bilo oziroma taka sem. In res je, čisto sem pozabila kakšna športnica sem bila. Mi je šlo pa zelo na smeh in kar nerodno mi je bilo, kako so prikazali to, kako smo v avtu navijali muziko na ves glas, da se je kar avto tresel, pa naši plesni vikendi v Lipi, joj, kje je že to, vsi spomini so mi privreli na dan. To so bili najstniški časi in dali smo si duška, res smo uživali v plesu na DJ Time, in še na nekaterih drugih DJ-jih, ki so bili takrat in, okoli leta 2000. Danes se mi ne bi niti dalo več," je v smehu priznala Ana.

Teja je Artaču priznala tudi, da Ana nikoli ne preklinja, kar je potrdila tudi pevka sama. "Res je, zelo sem se zgražala nad tistimi, ki so preklinjali vsepovprek, kar križala sem se ... Mislim, ne morem verjeti, kako si je to Teja zapomnila," je še v smehu priznala Ana, ki je bila tudi strastna motoristka in je 'padala' na motorje. "V najstniških letih sem bila v družbi tudi nekaterih, ki so imeli motorje, tudi turistične težke motorje, čoperje, in tako se je razvila ljubezen do motorjev. To strast sem z leti potem opustila."

