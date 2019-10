Ana Dežman: Zame bo to najtežji izziv, ker je to moja mama

"Zame bo to najtežji izziv, ker je to moja mama," je za 24ur.com povedala Ana Dežman, hčerka Elde Viler. Ana bo morala v naslednji oddaji Znan obraz ima svoj glas, ki bo na sporedu 3. novembra ob 20. uri na POP TV, imitirati prav svojo mamo in zapeti eno najbolj znanih slovenskih zimzelenih uspešnicTi si moja ljubezen.