Ana Dežman zbolela: bo v nedeljo lahko imitirala mamo?

Ana Dežman je med krajšimi 'počitnicami', ko zaradi krompirjevih počitnic ni bilo oddaje Znan obraz ima svoj glas, zbolela. Za 24ur.com je po vaji povedala, da se še vedno ne počuti dobro. "Priznam, da če bi morala preteklo nedeljo nastopati, ne bi mogla. Popolnoma me je zdelalo," je povedala Ana in dodala: "Imam vnetje sinusov in sapnika."

Pevka, ki iz oddaje v oddajo navdušuje s svojimi preobrazbami, pravi, da se je prehladila, hkrati pa je bila tudi neprespana:"Malo sem se prehladila, saj veste to indijansko poletje, ko si premalo oblečen in te hitro prepiha. Bila sem tudi neprespana, ker sin na noč spi samo po tri ure. Mislim, da je bila kombinacija tega."

In pritisk pred nastopom, ker bo morala stopiti v mamine čevlje? "Mogoče sem res podzavestno čutila za izziv. Predvsem me je zdelalo čustveno. Dobiti ta njen svetel in nežen glas, je težko, ker sem se v času študija vokalno zelo oddaljila od nje. Poleg tega pa je treba zadeti tudi interpretacijo pesmi, ker je ona to pesem takrat pela svojemu prvemu sinu, mojemu bratu Andreju. Name je to čustveno zelo vplivalo, priznam."