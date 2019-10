Lein soprog je med drugim izdal, kaj pevka počne sredi noči

O Lei Sirk , pevki, glasbenici in aranžerki, ki je v Ženevi magistrirala na smeri flavtist solist, ter ženi, mami in žirantki letošnje sezone oddaje Znan obraz ima svoj glas, smo – predvsem v zadnjih tednih – izvedeli marsikaj zanimivega. A zagotovo je bil po ogledu tretje oddaje marsikdo presenečen ob razkritju, da je njen 'življenjski sopotnik' in njena velika ljubezen sesalnik. Da, prav ste prebrali. Čeprav je bilo seveda mišljeno bolj v šali, smo v sklopu rubrike AVTObiografija izvedeli, da Lea resnično ne prenese umazanije. To je namreč Tilnu Artaču povedal kar njen soprog, ko sta se skupaj peljala naokoli v novem Renault CLIU .

Slednji se med drugim ponaša z novo pametno kabino po meri voznika in izjemno udobnimi sedeži, zaradi katerih je vožja pravi užitek, ter z najnovejšimi tehnologijami za zagotavljanje varnosti v avtomobilu. Tako sta lahko brezskrbno in spoščeno kramljala, zleknjena na ne le udobnih, pač pa tudi brezhibno čistih sedežih. Tilen je namreč notranjost novega jeklenega konjička še dodatno očistil kar z Leinim sesalnikom, saj mu je prišlo na uho, da je njen mož navajen čistega avtomobila. Simpatična pevka namreč nima posluha niti za umazanijo v avtomobilu in ne glede na to, s kom in v čigavem avtomobilu se vozi, začne pospravljati, čistiti, prelagati ... Da je sesalnik res njen 'najboljši prjatelj', potrjuje še ena zanimiva anekdota. Po rojstvu hčerke ji je namreč prišlo na uho, da kadar otroci ponoči ne morejo spati, je pameto vključiti sesalnik. Seveda se je odločila metodo preizkusiti neke noči ob treh zjutraj, ko je hčerko slišala jokati. Zvok sesalnika je pomagal, otrok je zaspal, Lea pa ... Svojega zvestega gospodinsjkega pomočnika ni izključila in tudi sama legla k počitku, pač pa je začela sesati stanovanje. Kako zelo zaljubljena je v hišna opravila, pa lahko sklepamo tudi iz dejstva, da ni mogla skriti navdušenja nad 'romantičnim darilom', ki ga je prejela od svojega dragega. Kot je ta priznal Tilnu, ji je nekoč podaril likalno desko in jo tako popolnoma očaral. Hudomušni voditelj je tako za konec potegnil črto, da bi bilo vredno razmisliti o odprtju čističnega servisa. Sprva presenečena Lea se je ob ogledu posnetka tudi od srca nasmejala.

Pa se bo nasmejala tudi naslednja Tilnova tarča? Kdo od nastopajočih ali žirantov bo tako kot Lara, Petra in Lea v sklopu rubrike AVTObiografija presenečen v četrti oddaji, bomo lahko videli že to nedeljo zvečer na POP TV. Na spodnji fotografiji pa se skriva namig, kdo je tisti, ki se bo s Tilnom zapeljal v novem Renault CLIU ter izdal pikantne podrobnosti.