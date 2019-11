Davida presenetila prva ljubezen

Simpatičen in vedno nasmejan David Amaro je na začetku sezone odkrito spregovoril o svoji spolni usmerjenosti in z iskrenostjo navdušil vso Slovenijo. A čeprav se mu srčni utrip ne pospeši ob pogledu na lepo dekle, ne pomeni, da mu dekleta nikoli niso bila včeč. Dežurni 'vrtač' Tilen Artač je namreč izvedel, da je njegova najboljša prijateljica Nika Krmec pravzaprav njegova prva ljubezen, zato je komaj čakal, da jo v sklopu rubrike AVTObiografija povabi na vožnjo v Renault CLIU , zapeljivem mestnem vozilu, ki med drugim velja za najvarnejšega v svojem segmentu in se ponaša z oceno 5 zvezdic Euro NCAP.

Simpatična Davidova prijateljica je tako razkrila, da se s pevcem poznata že iz otroštva, je pa bilo med njima res nekaj več: »David je bil moja prva ljubezen, jaz pa sem bila njegova prva ljubezen.« Dodala je, da sta bila skupaj približno leto in pol, je pa do poljuba prišlo že na prvem zmenku. Bila sta v kinu, a se filma ne spomni, saj je – kot pravi – David 'navalil' in sta se raje predajala poljubom. No, za razliko od nje se on filma spomni, zdi pa se mu, da je prvi korak pravzaprav naredila ona. Kdo je tisti, ki je v resnici dal pobudo, ne bomo nikoli izvedeli, je pa vsekakor lepo, da se je iz najstniške ljubezni razvilo pravo iskreno prijateljstvo.

