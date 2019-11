Evi je bilo zelo nerodno

Verjetno se je že vsak kdaj na delovnem mestu znašel v situaciji, ki je res ne bi želel obešati na velik zvon. In nastopajoči v oddaji Znan obraz ima svoj glas niso nobena izjema. Tokratna Tilnova tarča v rubriki AVTObiografija je bila nič hudega sluteča Eva Boto. Seveda ni niti najmanj pričakovala, da bo njen prijatelj in glasbeni sodelavec pred celotno Slovenijo obudil spomin na nekoliko nerodno situacijo izpred let, ko sta skupaj zapela priredbo Silvestrski poljub in posnela tudi videospot. Artač vrtač je komaj čakal, da izvrta sočne podrobnosti, zato je sedel za volan novega Renault CLIA in se odpeljal na Štajersko po svojega sogovornika.