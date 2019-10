Soigralka razkrila zanimive podrobnosti s predstave

Srđan Milovanović ni le odličen pevec in imitator, kar je dokazal prav v vsaki oddaji Znan obraz ima svoj glas do sedaj. Je tudi tudi igralec in med drugim sodeluje pri sinhronizaciji risank. Pri njegovem delu pa pogosto pride do nepredvidljivih situacij, včasih celo takrat, ko je najmanj treba. In roko na srce – ravno tovrstne anekdote so najbolj zabavne. Ker je bil radovedni Tilen Artač prepričan, da ima Srđanova igralska kolegica Maša Tiselj o njem zagotovo kakšno sočno zgodbico s predstav 'na zalogi', jo je povabil v svojo rubriko AVTObiografija. Medtem ko sta se vozila v novem Renault CLIU , zapeljivem mestnem vozilu s številnimi možnostmi prilagajanja, je skušal iz nje izvrtati čim več podrobnosti. In res je imela veliko za povedati. Med drugim je obudila spomin na sočen prizor s predstave "Murder Mystery" – Kvantum brezčutja.

V omenjeni predstavi je Srđan nastopil v vlogi Jamesa Blonda, ki ima tako kot slavni James Bond veliko ljubic. In kot nalašč je ravno med najbolj sočnim prizorom, ki sta ga morala zaigrati skupaj, prišlo do nepričakovanih zapletov. Prizor bi se moral zelo hitro končati, a druge igralke, ki bi morala priti na sceno, ni bilo od nikoder. Kot profesionalna igralca sta sicer zavzeto igrala dalje, pri čemer so jima na pomoč priskočili tudi gledalci in začeli umikati krožnike in kozarce, da je Srđan lahko svojo 'ljubico' položil na mizo (čeprav tega ni bilo v scenariju). No, takrat je le prišla druga igralka in se je predstava lahko nadaljevala kot je bilo sprva predvideno. Je pa simpatična Tilnova sovoznica povedala še eno zanimivost, in sicer kako je Srđan prišel do vloge v predstavi Veronika Deseniška. Ni bil namreč ravno 'v prvem planu', zato sta s Tilnom ugotavljala, ali je nereča Klemna Bunderle – ta si je namreč zlomil nogo – res zgolj naključje. Ob poslušanju teh zgodbic se ni zabaval le Tilen, pač pa tudi Srđan, ki je seveda razumel šale na svoj račun.

Pa se bo ob poslušanju pikantnih podrobnosti iz svojega življenja tako zabavala tudi naslednja Tilnova tarča? Le koga bo v šesti oddaji povabil na vožnjo v novem Renault CLIU, mestnem lepotcu, ki se med drugim ponaša s čutnimi linijami, dinamičnim profilom, izklesanimi boki in z novo svetlobno podobo z žarometi Full LED? Verjamemo, da bo presenečenje uspelo in da se bomo gledalci lahko tudi tokrat do solz nasmejali.