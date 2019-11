Maja ganjena do solz

Za prijatelje si je treba čas vzet’, se poveselit’ in kdaj znat’ potrpet’… v znani pesmi prepeva Andrej Šifre r. In čeprav se nista videli že več kot dvajset let, si je Jasmina , nekoč najboljša prijateljica Maje Odelap , vzela čas in se odzvaja povabilu Tilna Artača na vožnjo z novim Renault CLIOM , da skupaj presenetita Majo.

Z zapeljivim in prilagodljivim mestnim vozilom, ki se med drugim ponaša s čutnimi linijami, dinamičnim profilom, izklesanimi boki ter z največjimi zasloni v svojem razredu, ki omogočajo povezljivost in brezsrbnost, je takjo Artač 'vrtač' prišel po Jasmino. Ta se je namestila na udobne sedeže in mu med vožnjo pripovedovala o skupnih dogodivščinah z Majo. Med drugim smo izvedeli, da sta skupaj celo krave pasli. In to dobesedno. Obudila je tudi spomin na šolske dni; Maja je namreč živela v stanovanju, ki se je nahajalo v isti stavbi kot šola, tako da sta – če se malo pošalimo – tudi počitnice preživljali v šoli. Razlogov, zakaj nista bili v stikih več kot dvajset let, je veliko, priznala pa je, da Majo pogreša in bi jo z veseljem ponovno objela. Enkrat jo je celo videla na obletnici šole – takrat je njen sin izkoristil priložnost in simpatično pevko prosil za avtogram. Ob ogledu posnetka je Maja od presenečenja in ganjenosti jokala kot dež, še bolj pa je bila tako presenečena kot ganjena, ko je Jasmino zagledala v studiu. Njun objem je povedal vse, seveda pa sta si obljubili, da ne bo ponovno preteklo dvajset let do naslednjega srečanja.

Kdo pa bo tisti, ki ga bo Artač presenetil v deseti oddaji, boste izvedeli že to nedeljo ob 20.00 na POPTV. Na spodnji fotografiji se skriva namig, kdo bo njegov naslednji sopotnik v novem Renault CLIU.