Maticu je štiri leta vsak dan pomagal pri gradnji hiše

Andrej se še niti ni dobro namestil na udobne sedeže, ko je 'Artač vrtač' začel vrtati vanj, da izve čim več zanimivega. Med drugim ga je zanimalo, kako pravzaprav izgleda 'služba' osebnega pomočnika. Ne le, da je njegov sogovornik občasno varuška pevčevih otrok; vlogo botra je vzel zelo resno, saj jih večkrat tudi pride iskat v šolo in poskrbi, da opravijo domače naloge. »A potem rečejo: to je naš ati Matic, to pa je naš ati, ki nas vzgaja?« v šali vpraša Tilen in se še bolj začudi ob dejstvu, da je Andrej prav vsak dan štiri leta svojemu prijatelju pomagal tudi pri gradnji hiše. »Moral bi predčasno v penzijo zaradi tega,« še doda. A tu se delo osebnega pomočnika še ne konča. Andrej Maticu svetuje tud pri nakupu daril za rojstne dneve. Pravzaprav mu, ko se bliža rojstni dan določene osebe, pošlje kar sporočilo z opomnikom: 'Ta oseba ima takrat rojstni dan, želi pa si to in to. Pojdi iskat.' Na podlagi slišanega Tilen potegne črto, da je Andrej pravzaprav Matičeva druga mama.

Da je vse res, potrdi tudi pevec, ki je posnetek seveda spremljal in se ob videnemu tudi nadvse zabaval. »On je bil poslan z neba, je moj angel varuh.«

Ali ima tudi naslednja Tilnova tarča svojega angela varuha, bomo izvedeli že to nedeljo. Le kdo je tisti, ki bo presenečen v sedmi oddaji? Namih se skriva na spodnji fotografiji.