Miletov modni kiks nasmejal občinstvo

Medtem ko so sedeli v eni izmed restavracij in uživali v hrani, se je začel naokoli širiti nenavaden vonj. 'Po kavčuku,' se zasmeji Zekir in pojasni, da so kaj kmalu ugotovili, da je za vonjave 'kriv' nihče drug kot Mile. Na eni od tamkajšnjih stojnic si je namreč kupil 'galoše'. Gre za nič kaj privlačno obuvalo iz gume, ki je v osnovi namenjeno zaščiti čevljev in se torej obuje preko čevljev. Vselej zabavni Mile pa je galoše obul kar na boso nogo, temu primeren pa je bil torej tudi vonj. Med gledanjem posnetka se je priljubljeni žirant sicer nasmejal, a kot je kasneje priznal, ni bil ravno presenečen, ko je v Tilnovi družbi zagledal Zekirja. Ta je namreč eden njegovih rekih res pristnih prijateljev. Je bil pa toliko bolj presenečen, ko mu je Denis Avdić v studio prinesel čisto prave galoše, prav takšne, kakršne si je pred leti kupil v Skopju. No, tokrat jih je obul tako kot je treba in v njih ostal do konca oddaje.

Na račun Miletovega modnega kiksa so se vsi v studiu nadvse zabavali. Vprašanje pa je, ali bo tako zabavno tudi v peti oddaji? Le koga bo Tilen Artač povabil na vožnjo v novem Renault CLIU, ki je med drugim opremljen sistemom MULTI-SENSE, kar pomeni, da ga je mogoče prilagoditi osebnemu razpoloženju?! In ne dvomimo, da bo razpoloženje potnikov tudi tokrat zelo pozitivno.