Spoznali smo divjo plat Ane Dežman

Za začetek je poklical Eldo Viler, Anino mamo, da bi mu zaupala naslov, kjer ga bo pričakala tokratna sogovornica. Suvereno ga je odtipkal v navigacijo v novem Renault CLIU, ki se med drugim ponaša s povsem novim vgrajenim sistemom EASY LINK. Gre za prilagodljiv multimedijski sistem, ki je preprost za uporabo in prijazen do uporabnika ter ima zaslon na dotik visoke ločljivosti velikosti do do 23 cm (9,3''). Zahvalujoč najnovejši tehnologiji in povsem prenovljenem prostoru za potnike je bila vožnja prava harmonija udobja, vse dokler ... No, na srečo je Artača pred nesrečo rešila lučka za mrtvi kot na ogledalu, tako da je srečno prispel na cilj, kjer se mu je pridružila Anina prijateljica še iz otroštva. Takoj na začetku je ostro zanikala, da je bila Ana že od nekdaj umirjena. Po njenih besedah je bila namreč zelo živahna, športen tip, bila je kapetanka pri odbojki in – kar je Tilna najbolj presenetilo – bila je najvdušena nad motorji. In to cestnimi! Poleg tega se je zelo rada zabavala, največkrat na DeeJay Time-u v Lipi, kar je bila zanjo dobrodošla sprostitev med študijem teologije. Po ogledu posnetka jo je zato Denis Avdić pozval, naj se mu pridruži na odru in pokaže, kako ga je takrat kot prava raverka 'žurala'. Za čim bolj pristen prikaz ji je prinesel tudi nekaj pripomočkov. Sicer ji je bilo malce nerodno, a se je vendarle vživela in požela val navdušenja v studiu.

