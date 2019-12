V finalni oddaji presenečen tudi Denis Avdić

In po tehtnem razmisleku ga je prešinilo, da bi bil zagotovo najboljši sogovornik Denisov nekdanji sodelavec in cimer Aleš, s katreim prijateljujeta še danes. Prepričan je bil, da so ga v tistih časih pogosto 'biksali' in imel je še kako prav. Ko je pred policijsko postajo v Cerknici pobral svojega gosta, mu je ta med drugim zaupal, da je Denis nekoč rad in pogosto plesal, bil naj bi namreč odličen plesalec. No, 'odličen' v narekovajih, saj so ga klicali Denis neroda. Izvedeli smo tudi, da sta cimra pravzaprav živela skupaj kot dva stara zakonca; brez težav sta se dogovorila, kaj bosta jedla, ali bosta pila pivo, morda gledala nogomet ... Zatknilo pa se je pri pomivanju posode; temu gospodinjskemu opravilu sta se izogibala, dokler ni zmanjkalo posode in jima ni preostalo drugega, kot da zavihata rokave in se lotita dela. Je pa Artača zanimalo tudi, kakšen je bil priljubljen voditelj kot policaj. Bil je predvsem korekten in pošten do vseh, je potrdil njegov prijatelj in v smehu dodal, da so mu enkrat celo ukradli avto. Pa ne policijskega, ampak njegovega osebnega, skoraj novega Clia, ki ga kljub trudu niso uspeli najti. Sicer pa sta imela prijatelja med seboj kar nekaj internih 'for'. Nekoč sta na primer gledala film, v katerem so si igralci postavili izziv, kdo bo med postopkom največkrat uporabil besedico mijav. No, na srečo onadva tega nista počela med postopkom, ampak v prostem času. A Artač ne bi bil Artač, če ne bi Denisu za konec dodelil še eno posebno nalogo – da do naslednjega oglasnega bloka vsaj desetkrat uporabi besedico mijav. In Denis ne bi bil Denis, če ne bi tudi tega izziva opravil brez težav. Je bil pa seveda vesel, da je ponovno videl svojega prijatelja in se ob spominih na skupne dogodivščine tudi od srca nasmejal.