Zgodovinsko presenečenje za Alexa Volaska

V srednji šoli je imel verjetno vsak med nami svoj najljubši predmet pa tudi tudi najbolj osovraženega. Seveda nastopajoči v šovu Znan obraz ima svoj glas niso nobena izjema. In najljubši predmet Alexa Volaska zagotovo ni bila zgodovina, je uspelo izvrtati Tilnu Artaču . Le kdo drug bi na to temo lahko več povedal kot Alexov srednješolski učitelj, si je mislil z vsemi 'žavbami' namazan voditelj in profesorja Emeršiča povabil na vožnjo z novim Renault CLIOM , ki slovi kot eden najvarnejših avtomobilov v svojem segmentu in se ponaša z oceno 5 zvezdic Euro NCAP.

Tilen je najbolj navdušen nad sistemom Easy Park, ki omogoča prostoročno parkiranje, zato je dal temu mestnemu lepotcu oceno 5 in ga označil za 'zlatega maturanta'. No, petice pa niso bile ravno pogoste v spičevalu simpatičnega pevca, vsaj ne pri zgodovini. Kot je pojasnil Alexov profesor, si je s svojim znanjem (ali pa morda neznanjem) prislužil največ dvojk in trojk. In kar je najbolj zanimivo, tudi glasbo je imel 'samo' 3. Bil pa je izjemen na odru, v kar – roko na srce – nismo dvomili. Še posebej je blestel v Ovidijevi Umetnosti ljubezni. Da je bilo presenečenje še večje, je Tilen zavrtel posnetek s predstave. Kot je povedal profesor, mu je takrat publika jedla iz roke in tudi oboževalk je imel cel kup. In kot da to ni bilo dovolj, sta Artač in profesor Emeršič na koncu pokomentirala tudi enega od Alexovih testov iz zgodovine, ki je bil ocenjen z dvojko. Na vprašanje, kdo je bil najbolj znan Platonov učenec, je pevec takrat odgovoril Sokrat, v oddaji pa mu je Denis dal možnost 'popravnega izpita' in z malce pomoči mu je uspelo pravilno uganiti, da je bil to pravzaprav Aristotel.

Ali je bilo presenečenje za Artačevo tokratno tarčo prijetno ali ne, ve samo on. Nas pa predvsem zanima, koga bo presenetil v enajsti oddaji. Namig se skriva na spodnji fotografiji.