Blaž Švab: Dobil sem psihoanalizo svojega vedenja na odru

Matic je za konec še dodal, da je bila zanj to ena težjih točk, saj ni vajen toliko poplesavati in peti zraven: "Moral sem in plesati in peti in dihati!" V naslednji oddaji se bo moral Matic posloviti od narodne noše, saj se bo prelevil v pravega rockerja - ruleta mu je namreč dodelila Aerosmithe. Ostale preobrazbe iz rulete pa si oglejte TUKAJ.